'God of War' tendrá una serie en acción real que ya prepara Amazon Prime Video

Los videojuegos sigue inundando la pantalla. Tras la adaptación de Uncharted con Tom Holland y Mark Wahlberg, y la serie de The Last of Us con Pedro Pascal, llega el turno de otra gran saga del mundo Sony: God of War. Y eso que sus aventuras en la PlayStation ni siquiera han acabado aún.

Según la información de Deadline, Amazon Prime Video ha puesto en marcha el proyecto para comprar los derechos del videojuego y adaptarlos en una serie de televisión; que tendría la particularidad de ser en acción real. Aunque por supuesto aún no hay nombres para dar vida a Kratos y compañía, sí se asegura que la idea de adaptar el videojuego podría venir de los creadores y productores ejecutivos de The Expanse, Mark Fergus y Hawk Ostby, y del productor ejecutivo y director de La rueda del tiempo, Rafe Judkins, así como de Sony Pictures Television y PlayStation Productions, que colaboran en todas las series de televisión basadas en juegos de PlayStation.

Y es que Amazon lleva moviéndose desde hace tiempo para ganarle terreno al resto de plataformas y captar a buena parte del público que hasta ahora estaba más pendiente del mundo virtual. Netflix tiene la saga Resident Evil y HBO Max The Last of Us pero Amazon desarrollando Fallout, Mass Effect y ahora God of War.

La popular saga de Sony creada por SIE Santa Monica Studio gira en torno a Kratos, un semidiós de origen espartano que en su odisea perpetua ha de enfrentarse a todo tipo de peligros, desde héroes y dioses a criaturas de lo más espeluznantes, en las últimas entregas acompañado de su hijo. Y es que la saga ni siquiera ha terminado dentro del universo PlayStation, pues aun queda por estrenarse God of War: Ragnarok, el que se supone será el broche final a la franquicia. Al menos, y a juzgar por la ofensiva de Amazon, en el mundo del videojuego,

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.