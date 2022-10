'¡García!': ¿Puede un superagente franquista convertirse en héroe?

Si la historia te suena, no te culpamos: un aguerrido militar, célebre por sus hazañas en tiempos ya muy remotos, reaparece en nuestro presente tras pasar unas décadas en animación suspendida. El shock será inevitable, pero, a pesar de sus angustias íntimas, nuestro héroe acabará volviendo a la trinchera para defender unos ideales de justicia y libertad que permanecen inmutables pese a los años.

O tal vez no, porque, si bien esa premisa sirvió para que Stan Lee y Jack Kirby descongelasen al Capitán América en 1963 (y al MCU para calzarle el escudo a Chris Evans en 2011), recibió un giro de lo más ibérico a manos de Santiago García y Luis Bustos para su cómic ¡García! (Astiberri, 2015-2016).

En el tebeo, que ahora se convierte en serie para HBO Max, el supersoldado de turno es más español que la tortilla de patatas, mientras que su aparente deceso tuvo lugar en 1961. Es decir, que estamos ante una máquina humana de matar creada al servicio de la dictadura franquista y que, por cosas de la metatextualidad, tiene más en común con figuras de la viñeta carpetovetónica como Roberto Alcázar (¡el intrépido aventurero español!) que con los héroes de la golden age estadounidense.

Su resurrección tendrá lugar, para colmo, en una España resacosa aún por las secuelas del 15M y de la crisis inmobiliaria, y comenzará (no podía ser de otra manera) en la cripta del Valle de los Caídos. A estas alturas, tal vez convenga hacer una pausa para que te frotes los ojos.

De hecho, el no haber podido rodar en el complejo monumental de Cuelgamuros es una de las pocas frustraciones que se ha llevado Eugenio Mira, director de la serie. “Movimos Roma con Santiago, pero allí no se puede rodar: los monjes no lo permiten -recuerda-. Y eso ha sido motivo de mucha frustración para nosotros, no solo como equipo, sino como españoles”, explica

Mira, que llegó a la serie a través de los productores y coguionistas Sara Antuña y Carlos de Pando (responsables de adaptar otro trabajo de García y Bustos, El vecino) y está dispuesto a hablar largo y tendido acerca de un show que aspira a desafiar expectativas mediante un tema que triunfa por estos pagos desde tiempos de Indíbil y Mandonio: la esencia de un país condenado (o eso parece) a la autodestrucción y la chapuza.

García (Francisco Ortiz) y Antonia (Veki Velilla). HBO Max

“Lo que me llamó la atención fue filtrar referentes tan jugosos como Indiana Jones, James Bond o el Capitán América a través de la historia de España”, señala el director, quien invoca como referencias a La rosa púrpura de El Cairo y la “muy infravalorada” El último gran héroe.

Esta última película, apunta, le proporcionó esa estructura de buddy movie que había de salvar al proyecto de deslizarse a los territorios de Torrente o, en el mejor de los casos, de Mortadelo y Filemón, articulando el tira y afloja entre el antihéroe titular interpretado por Francisco Ortiz (“El soldado perfecto, alguien que obedece órdenes sin cuestionarlas”) y Antonia (Veki Velilla), una joven tan amargada de la vida como cabe esperar de una periodista española y joven en el siglo XXI.

Ambos, además, se moverán por una realidad alternativa llena de diferencias sutiles, pero apreciables, con la nuestra. “Digamos que, en esta España de 2022, Pablo Iglesias no ha dejado la política”, apunta Mira, entre risas. En ese mundo también destaca ‘la Capitana’, una político de derechas que, en el cómic, podía leerse como una referencia a Esperanza Aguirre y que en la serie, añade el director, también presentará rasgos tomados de Rita Barberá y otros iconos del ramo.

Páginas del cómic '¡García!' de Santiago García y Luis Bustos. Astiberri Ediciones

A lo largo de la entrevista, Eugenio Mira insiste en que ¡García! no tiene una intención caricaturesca: es la realidad, afirma, la que provee a la serie de sus rasgos más over the top. “Lo primero que hemos hecho ha sido aceptar el desastre que supone la democracia española”, explica.

Asimismo, tampoco parece preocuparle cómo pueda caer entre el público contemporáneo una historia que llegó a las librerías antes de que la extrema derecha neofranquista empezase a armar ruido en los titulares y más allá.

“Eso está incorporado a la historia -concluye Eugenio Mira-. De hecho, ha habido sincronías que nos han sorprendido: ¿cómo es posible que rodásemos en según qué lugar y que este, al poco tiempo, se convirtiese en icono de la derecha más rancia? En la ficción trabajas con narrativas, mientras que la política y los medios se intercambian sus propias narrativas. A veces te topas con titulares que te hacen pensar que estás trabajando para el CNI, y da un poco de miedo”.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.