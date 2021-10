FX cancela 'Y: The Last Man' tras una sola temporada

No ha sido fácil llevar Y: The Last Man, el cómic de Brian K. Vaughan y Pia Guerra para Vertigo, a la pantalla: New Line Cinema fue el primer estudio que quiso impulsar una adaptación cinematográfica, aunque el filme terminó por convertirse en una serie, primero de la mano de los showrunners Michael Green y Aida Mashaka Croal y, tras la marcha de estos, con Eliza Clark (Rubicon, The Killing) como guionista principal.

La serie, que cuenta cómo un extraño acontecimiento mundial extermina a todos los hombres del planeta, siendo Yorick Brown (Ben Schnetzer), un hombre cisgénero, el único que sobrevive, llegaba finalmente a Hulu en septiembre con una primera temporada que, desafortunadamente para los fans, será la última.

Pocas semanas después del estreno, FX ha cancelado la ficción, tal y como ha confirmado Eliza Clark en Twitter:

My statement on Y: THE LAST MAN and Season 2. pic.twitter.com/rFtb6pXu5i — Eliza Clark (@TheElizaClark) October 17, 2021

"Hemos sabido que no seguiremos adelante con FX en Hulu para la segunda temporada de Y: The Last Man. Nunca en mi vida me he comprometido tanto con una historia y queda mucho más por contar", ha asegurado la showrunner: "Y: The Last Man trata sobre género, sobre cómo los sistemas opresivos hablan de identidad".

"Hemos tenido un equipo con diversidad de género con artistas brillantes, dirigido por mujeres en casi cada esquina de nuestra producción", ha continuado: "Productoras, guionistas, directoras, directoras de fotografía, diseñadoras de producción, diseñadoras de vestuario, coordinadoras de escenas y de acción y más. Ha sido la cosa más colaborativa, creativamente gratificante y maravillosa de la que he sido parte. No queremos que termine".

Tal y como ha insistido Clark, la serie ha estado liderada por mujeres: todos los episodios de la primera temporada fueron dirigidos por directoras y los jefes de departamento eran en su mayoría mujeres. La creadora asegura que quieren seguir con el proyecto en otra cadena, aunque de momento la producción se ha dado por terminada.

