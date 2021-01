¡Felicidades, Buffy! Sarah Michelle Gellar celebra el 40 cumpleaños de la cazadora

El 19 de enero de 1981 nacía en Los Ángeles cierta rubia destinada a matar vampiros. Nos referimos a Buffy Summers, la cazadora concebida por Joss Whedon para poner orden en las calles de la demoníaca Sunnydale. Sarah Michelle Gellar, que dio vida a la joven en la serie de culto Buffy, cazavampiros,ha querido celebrar el cumpleaños del personaje que la catapultó a la fama.

"Me acabo de dar cuenta de que es el 40 cumpleaños de Buffy Summers", escribía la actriz en Instagram hace unos días, junto a una imagen de la primera temporada de la serie en la que vemos a la protagonista ballesta en mano: "No me lo puedo creer".

"Ella me enseñó que lo más difícil de este mundo es vivir en él. Así que, en su honor, seamos todos valientes. Vivamos", ha añadido: "Puede que esta no sea la forma en la que estamos acostumbrados a vivir nuestras vidas, pero encontremos la belleza para que todos podamos vivir por mucho tiempo y de forma segura".

18 años después de su final, Buffy, cazavampiros (disponible en Amazon Prime Video) sigue siendo todo un fenómeno entre los seriéfilos. La ficción marcó un antes y un después gracias a aquella cazadora que rompía a estacazos los prejuicios sobre las producciones de acción protagonizadas por mujeres.

La serie ha envejecido tan bien que son muchos quienes la están descubriendo ahora. Entre quienes están cayendo rendidos ante Buffy y su 'pandilla Scooby', se encuentran los hijos de Sarah Michelle Gellar, protagonista de la ficción.

Aunque hace tiempo que nos tocó decir adiós a Sunnydale, es imposible que nos despidamos del todo de sus habitantes (Willow, cuánto te echamos de menos), su boca del infierno o aquellos magníficos episodios (Once More, with Feeling,The Body, Hush...) que siguen siendo historia de la TV. ¡Feliz cumpleaños, Buffy!