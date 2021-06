'Falcon y el Soldado de Invierno': Anthony Mackie explota por el supuesto romance de Sam y Bucky (y las redes reaccionan)

Anthony Mackie es probablemente uno de los actores más polémicos del MCU. Su lucha racial en ficciones como Falcon y el Soldado de Invierno ha llevado al norteamericano incluso a criticar el racismo de Black Panther. Además, este también ha tenido confrontaciones en diversas ocasiones al pronunciarse en contra de DC. Ahora, el intérprete vuelve a estar en el ojo del huracán tras unas nuevas declaraciones para Variety, donde se ha pronunciado sobre el carácter de la relación entre Sam/ Falcon (Mackie) y Bucky Barnes/Soldado de Invierno (Sebastian Stan).

"La idea de dos chicos siendo amigos y queriéndose en uno al otro en 2021 es un problema debido a la explotación de la homosexualidad. Solíamos poder ser amigos, podíamos pasar el rato y era guay. Siempre te encontrabas con tus amigos en el bar. No puedes hacer eso ya, porque algo tan puro y bonito como la homosexualidad ha sido explotada por la gente que intentar racionalizarse a sí misma", ha señalado el actor mostrando su hartazgo por el bromance de los personajes de Marvel. Unas palabras que corrían pronto como la pólvora por los medios de comunicación y las redes sociales.

Además, Mackie también hablaba sobre la doble vertiente de Falcon entre la masculinidad y la sensibilidad. "Así que alguna cosa que siempre ha sido muy importante para mí es mostrar una figura masculina sensible. No hay nada más masculino que ser un superhéroe y volar alrededor golpeado gente. Pero no hay nada más sensible que tener conversaciones emocionales y una amistad de espíritu afín con alguien por el que te preocupas y al que quieres".

La reacción en las redes sociales

Las palabras eran recibidas con una gran disparidad de opiniones. Sin embargo, eran muchos los que criticaban la entrevista del actor, puesto que Marvel no ha mostrado aún ningún personaje LGBTI en la pantalla, mientras que los cómics están plagados de ellos. El shippeo de Falcon y el Soldado de Invierno había emocionado a los suscriptores de Disney+ pero no había llegado a nada, por lo que muchos se quedaban extrañados ante estas nuevas palabras del actor.

respondiendo en escuchándose

la entrevista después pic.twitter.com/L1HFtV8ssP — SweetD✵lly ︽💚︽ LOKI SPOILERS 🐍 (@NikiSweetDolly) June 17, 2021

Anthony Mackie: nosequeVarietyytal



Sebastian Stan que casi que le pagaba a Marvel para que hicieran a Sam y a Bucky novios: pic.twitter.com/v37jSCHgCe — marie is in her honeymoon era (@hxneywilde) June 17, 2021

Bueno Anthony Mackie perdonanos por shippear a Sam con Bucky, pasa que el único personaje gay en el MCU es el cameo de tres segundos de Joe Russo viste... pic.twitter.com/Ealv25acJf — ✨Wiccan x Hulkling💚 (@DisneyFansonTw1) June 17, 2021

Yo tratando de entender lo que quizo decir Anthony Mackie pic.twitter.com/XRIyjSmdlk — ~ Be free, my horn friends! 🐃🐐Be free!" ~ (@MadDrowaillet) June 17, 2021

Sebastian Stan (Bucky), contrariamente, señalaba hace poco que ambos personajes podrían tener un romance merecido para los fans que así lo esperan. Una visión totalmente opuesta a Mackie. ¿Qué futuro deparará finalmente a los dos personajes de Marvel?

