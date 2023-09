El equipo de 'Euphoria' era consciente de las adicciones de Angus Cloud y trató de ayudarle en varias ocasiones

El pasado 31 de julio recibimos la triste noticia del fallecimiento de Angus Cloud a los 25 años de edad. El actor de Euphoria murió de manera inesperada en su casa en Oakland (California) a causa de una sobredosis accidental provocada "por los efectos combinados de metanfetamina, cocaína, fentanilo y benzodiazepinas", como reveló la autopsia oficial. Su pérdida conmocionó a miles de seguidores de la serie de HBO Max y a numerosos actores y personalidades de la industria cinematográfica y televisiva.

People ha conseguido entrevistar a varias personas cercanas a Angus, conocido por interpretar a Fezco, el camello y mejor amigo de Rue (Zendaya) que conquistó el corazón del público por su personalidad cálida, tranquila y encantadora. Entre las personas contactadas se encuentran la propia Zendaya, así como Sam Levinson, director de Euphoria, y Lisa Cloud, madre del intérprete.

Lisa fue quien encontró el cadáver de su hijo en la mañana del 31 de julio. Creyó que se había quedado dormido sobre la mesa mientras dibujaba, pero no tardó en darse cuenta de que algo iba mal. Inmediatamente, trató de reanimarlo y pidió ayuda a su vecino, pero ya era demasiado tarde. "Lo echo mucho de menos, él era el amor de mi vida", explicó su madre.

Angus Cloud conquistó los corazones de miles de personas por su papel en 'Euphoria'. HBO

La noche anterior, Angus había consumido numerosas sustancias que afectaron a su sistema nervioso y progresivamente ralentizaron su pulso y su respiración. "Quedó exhausto por la falta de oxígeno. Todo disminuyó, su corazón se detuvo y se quedó dormido. No se suicidó", afirmó Lisa.

El actor sufría por la pérdida de su padre desde el mes de mayo, cuando este murió a causa de un cáncer. Sin embargo, según afirmó su madre, Angus se mantuvo sobrio el día anterior a su propia muerte. Ayudó a su tío a mover unos muebles y luego rindió tributo a su abuelo, también fallecido. Posteriormente, pasó un par de horas con su amigo Daniel Aguilera haciendo un grafiti en honor a otra persona cercana que había muerto exactamente seis años antes a causa de una sobredosis de fentanilo.

Aguilera contó a People que Angus también estuvo sin consumir drogas mientras estaba con él. Su amigo sostiene que tomó todas las sustancias que le causaron la muerte justo cuando volvió a su casa por la noche. "He perdido a dos de mis mejores amigos prácticamente el mismo día por el fentanilo. Debí haberme quedado con él. No sé cómo procesar esto, pero me siento afortunado por haber tenido a ambos en mi vida", aseguró Daniel.

Cómo empezó todo para Angus Cloud

Cuando tenía 15 años, Angus Cloud cayó accidentalmente en un agujero en obras y sufrió un traumatismo craneal que le dejó inconsciente durante varias horas. Pese a las heridas internas, salió por su propio pie. Ya en el hospital, mientras estaba ingresado, tuvo su primer contacto con los opioides. Ahí fue cuando descubrió el potencial de las drogas para calmar los dolores que desde ese momento le iban a acompañar con frecuencia.

Aquel suceso fue el desencadenante de una adicción que nunca le abandonó. Tiempo después, Eléonore Hendricks, la directora de casting de Euphoria, le descubrió trabajando en un restaurante en Manhattan. Cuando hizo la audición para el papel de Fezco, logró cautivar a Sam Levinson, director de la serie, casi al instante: "Lo primero en lo que me fijé fue que tenía unos ojos como los de Paul Newman".

Adicciones de Angus Cloud en el rodaje

En un principio, Levinson no era consciente de las adicciones de Angus. El director admiraba la manera de actuar del intérprete, pero inicialmente tenía planeado matar al personaje de Fezco en la primera temporada. Todo empezó a cambiar cuando fue consciente de sus problemas: "Él era perfecto. Creo que mi problema es que, a veces, pongo a los actores por encima de los shows".

Levinson estaba satisfecho con el desempeño de Angus, pero el motivo más importante por el que no acabó con Fezco en la serie fue por su temor a que el joven se quedase sin trabajo y sin rumbo. Aun así, le advirtió en varias ocasiones que necesitaba que se mantuviera sobrio si quería seguir trabajando en Euphoria.

Angus Cloud junto a Zendaya, Hunter Schafer y Sam Levinson. Getty Images

La madre tampoco era consciente de la verdadera adicción de su hijo hasta que el director le sugirió que entrase a rehabilitación. Así, el intérprete estuvo un mes ingresado y otros tres con tratamiento, todo pagado por HBO. Sin embargo, tuvo varias recaídas. "Es el lado autodestructivo de la adicción. Pero no puedes rendirte con la gente, no iba a dejar que nadie se rindiera con él", afirmó Levinson.

De nuevo, Fezco estaba destinado a morir en la segunda temporada, pero por un cambio de última hora, se decidió que quien perdería la vida en el tiroteo en su casa sería su hermano Ashtray (Javon Walton). Levinson volvió a sentir el temor de dejar a Angus a la deriva, así que tuvo una charla de cuatro horas con él para llevarle a rehabilitación una vez más antes de comenzar a rodar la tercera temporada.

Zendaya recuerda a Angus Cloud

People también contactó con Zendaya para recordar a su difunto amigo. La actriz y protagonista de Euphoria aseguró que "le sintió como su hermano pequeño instantáneamente", y se mostró afortunada por haber experimentado "las partes más hermosas de él" y "verle crear y descubrir que era un gran actor".

"No creo que un espíritu como el suyo se pueda definir. Era una de las personas más únicas y de corazón puro que he conocido nunca. Espero que sepa lo mucho que le amamos y le echamos de menos, y lo afortunado que es el mundo de haber sentido su brillo", añadió Zendaya en memoria de Angus.

