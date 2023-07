Este actor de 'Juego de tronos' regresará en la nueva serie del director de 'Drive': ya tenemos foto

La noticia de que la BBC había fichado a Nicolas Winding Refn para una adaptación de Los Cinco nos dejó de pasta de boniato, porque no se nos ocurre nadie más opuesto al estilo literario de Enid Blyton que el director de Drive y Solo Dios perdona. Ahora bien: el danés acaba de poner otro órdago sobre la mesa, contando para el proyecto con una estrella de Juego de tronos. Para más señas, la más odiada por el público de aquel show.

Se trata de Jack Gleeson, al que recordarás como el repugnante Joffrey Baratheon. El actor, de 31 años, había abandonado temporalmente la interpretación para centrarse en sus estudios de Teología tras la muerte de su personaje en Juego de tronos, para después regresar tímidamente en teatro y en la miniserie británica Out Of Her Mind.

Ahora, sin embargo, Gleeson regresará por todo lo alto en el papel de Wentworth, uno de los villanos de la serie. Y tenemos una foto para apreciar lo bien que se le sigue dando poner cara de malo.

Jack Gleeson como Wentworth en 'The Famous Five'. BBC

Basada en las 21 novelas para niños escritas por Blyton entre 1942 y 1962, la nueva versión de Los Cinco narrará las aventuras de la pandilla titular (Dick, Anne, George, Julian y el perro Timmy) resolviendo misterios cotidianos durante sus vacaciones de verano en la campiña inglesa. Aunque Winding Refn ejerce como productor y showrunner, no dirigirá sus tres episodios de 90 minutos.

Los protagonistas de la serie serán Diaana Babnicova, Elliott Rose, Kit Rakusen y Flora Jacoby Richardson. El reparto también incluirá a Ann Akinjirin, James Lance y Diana Quick. Por el momento, aún no se ha anunciado una fecha de estreno.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.