¿Estará Justin Bieber en la reunión de ‘Friends’?

Durante sus diez temporadas, Friends acostumbró a su fandom a ir insertando cameos cada vez más espectaculares, de Brad Pitt a Julia Roberts pasando por Jean-Claude Van Damme. Se convirtió, pues, en uno de los elementos consustanciales al fenómeno (uno que no ha dejado de inspirar nostalgia a sus seguidores por muchos años que pasaran), y tiene lógica que HBO Max vaya a querer emularlo en la esperada reunión del reparto. Esa que daría forma a un especial de Friends que debería haberse estrenado paralelamente al debut de la plataforma en EE.UU., algo que fue imposible debido a la crisis del coronavirus.

Entonces sabíamos de la intención de reunir a Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow y David Schwimmer para reflexionar sobre su experiencia y el legado de la serie en los estudios de Warner Bros. donde se rodaba. Los intérpretes no pudieron reunirse finalmente hasta hace pocos días, de forma que parece que el especial ya ha sido rodado, y según recoge The Sun habría replicado la costumbre de incluir un cameo espectacular. En este caso, el de la estrella del pop Justin Bieber, que tal y como podemos leer en la publicación “tuvo el honor de verse involucrado y no le importó ponerse ese disfraz ridículo."

¿A qué disfraz ridículo se refiere? Pues a que al parecer Bieber se habría dejado caer por el rodaje llevando el disfraz de Sputnik que los fans asociarán al episodio El de la fiesta de Halloween correspondiente a la octava temporada. En él, Ross intentaba disfrazarse del satélite, pero motivaba las burlas de Chandler y Joey en tanto a parecer más “un saco de patatas” o “un pequeño zurullo”. “Todo se desarrolló como una operación militar para que los detalles se mantuvieran en secreto, pero Justin lo bordó”, asegura la fuente de The Sun.

Por supuesto, The Sun es un tabloide, y hay que tomar esta información con cierta prudencia. Sea verídico o no que Bieber se ha pasado por el set, parece seguro que la reunión de Friends ya está grabada, así que ahora solo es cuestión de tiempo que HBO Max establezca una fecha de estreno. Esperemos que para entonces o bien el servicio haya llegado a España o bien la reunión pueda estar disponible aquí en alguna otra plataforma, quizá en la propia HBO que albergó La Liga de la Justicia de Zack Snyder.