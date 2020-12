José Lamuño (‘FoQ: El reencuentro’): “Es un regalo poder formar parte de la serie que supuso mi primer casting”

‘La mitad de lo que hemos vivido hace más ruido, que el ruido de un cañón’. Y vaya si el reencuentro de Física o química ha hecho que las redes sociales explotaran con el retorno de los alumnos del Zurbarán. De Gorka (Adam Jezierski) a Paula (Angy Fernández), pasando por Cabano (Maxi Iglesias) o Cova (Leonor Martín), son muchos los personajes icónicos que han regresado para mostrarnos qué ha sido de sus vidas una década después. Sin embargo, no todas son caras conocidas, porque la nueva vida de la Yoli (Andrea Duro) viene con sorpresa incluida: la de su prometido Oriol (José Lamuño).

Lamuño es un habitual de la pequeña pantalla con apariciones en ficciones televisivas como La que se avecina, Servir y proteger, Cupido o Un golpe de suerte. El asturiano se ha dejado la piel en cada papel que ha interpretado a lo largo de su joven carrera, por lo que no extraña su emoción latente ante su llegada a una ficción que siguió muy, pero que muy de cerca... “Soy muy amigo de Andrea y de más chicos de Física: Javi (Calvo), Adam, Maxi... Me enteré que se iba a hacer un reencuentro de FoQ. En ese momento pregunté a Andrea, ya que ella tenía acceso a los guiones, si había algún papel en el que pudiera encajar. Ella me llamó y me dijo: ‘no te lo vas a creer, pero el único personaje nuevo de la serie es perfecto para ti”.

El intérprete es un viejo conocido de gran parte del elenco, con quien guarda una gran amistad, por lo que su llegada a la pandilla encandiló a sus compañeros, a los que este define en todo momento como ‘muy generosos’. “Me sentí uno más en todo momento. Fuimos una piña. Me sentí súper cómodo y fluyó muy bien”. Además, recuerda con gran ilusión la llamada que finalmente confirmo que interpretaría al personaje. “Fue un subidón. Me hace muchísima ilusión este proyecto. Cuando llegué a Madrid mi primera prueba fue para la serie. Además, yo era amigo de algunos de los miembros del reparto, iba a las premieres de FoQ en su momento porque ellos me invitaban y salíamos juntos por la noche”. No hubo suerte en esa ocasión, pero a veces los trenes sí que pasan dos veces en la vida. “Es un regalo formar parte de la serie que supuso mi primer casting diez años después”.

Física o química: El reencuentro Cinemanía

Oriol y Yoli, mucha física y química

“Oriol es un tío bastante serio, responsable, no bebe alcohol, está bastante centrado en su vida profesional y tiene una educación más refinada”. El cardiocirujano pediátrico es a priori una descripción muy alejada del modus vivendi de los personajes rebeldes de FoQ, pero en consonancia con la nueva imagen de Yolanda como nueva empresaria de éxito. No obstante, detrás de muchas de estas personas extraordinariamente cándidas se oculta una doble cara, algo que nos demuestra Irene (Blanca Romero) y su divertida alusión metaseriéfila al colegio Las Encinas, donde conoció a Oriol, al que parece que estuvo muy unida... Su afición por los yogurines roza lo obsesivo. “Oriol es un tío que está intentando todo el rato hacer el mejor papel posible delante de los amigos de su mujer e intentar así encajar en el grupo, pero se ve que esconde un pasado poco limpio”.

A pesar de ello, el primer episodio demostraba algunos atisbos de la buena sintonía entre ambos actores como pareja (más allá de los cuernos de Yoli antes de la boda). “Con Andrea yo tengo mucha física y mucha química, somos muy amigos. No nos costó nada en ningún momento, al contrario, nos hacía tantísima ilusión trabajar juntos que nos lo preparamos con una coach que teníamos fuera del rodaje”.

El reencuentro más emotivo

En 2008, FoQ comenzaba su andadura con el suicidio de Rubén, el hermano de Julio (Gonzalo Ramos), consumido por la culpa. Algunas muertes icónicas como las de Isaac (Karim El-Kerem) y Fer (Javier Calvo) marcarían la icónica ficción, por lo que no podía faltar su inclusión en la trama del reencuentro. De esta forma, el acercamiento más anhelado de todo el grupo surge de una escena en la que los personajes recuerdan a ambos a través del viejo teléfono de Yoli, uno de los instantes más conmovedores para el reparto y la audiencia. “Uno de los momentos más emocionantes del primer capítulo se produce después de la cena, cuando leen todos los mensajes. Ahí se ve por primera vez a todo el grupo unido recordando su adolescencia y eso fue muy emotivo para ellos. Todos estaban muy emocionados. Todos estábamos disfrutando”.

Por su parte, Fer aparece en el elenco una vez más como fantasma. Hay que recordar que el personaje de Calvo representó a uno de los iconos LGTBI más conocidos de la televisión patria, quien también aparecía en el desenlace de la serie como ente fantasmagórico junto a su amado David (Adrián Rodríguez). Su aparición supone el regreso de Calvo a la actuación tras su exitosa carrera como director junto a Javier Ambrossi en ficciones como La Llamada, Paquita Salas y Veneno, esta última también de Atresplayer Premium. La plataforma también cuenta con la serie ByAnaMilán, que narra el recetario anecdótico viral de cuarentena de Ana Milán, quien regresa al reencuentro en su rol de Olimpia, la profesora borde que tantos momentos divertidos nos regaló.

No es extraño que para Lamuño trabaja con Javier Calvo y Ana Milán suponga una ristra de momentos divertidos y un aprendizaje espectacular. “A pesar de lo terremoto que parecen aparentemente, luego son súper profesionales y muy divertidos. Es muy enriquecedor trabajar con Ana y con Javi. Son personas que se toman muy en serio su curro y son muy responsables, pero también saben cuándo dejar que la cosa se disuelva y quitarle un poco de importancia para pasárselo bien trabajando, y eso lo contagian. Se aprende muchísimo de trabajar con ellos. Javi es un excelentísimo actor que ahora es director. La gente comprobará que, aunque lleva 10 años sin ponerse delante de una cámara, no ha perdido ni un ápice de talento”.

El reparto recrea una de las imágenes icónicas de 'FoQ' Cinemanía

La ausencia de Úrsula Corberó

Desde el anuncio del proyecto, muchos fueron los que echaron en falta la presencia de Ruth (Úrsula Corberó), puesto que se trataba de uno de los personajes más queridos e importantes de la trama de la ficción. La actriz de La casa de papel se pronunciaba sobre este hecho a través de las redes ante el lanzamiento del primer episodio del reencuentro: ‘me quemó por dentro no poder estar’. Una cita que hace alusión tanto a una de las frases más icónicas que sonó por error técnico en bucle durante la emisión de uno de los capítulos, como a su posible explicación (tomada por verdadera por muchos) en Paquita Salas, donde expresaba que no iba a poder estar en el reencuentro por causas ajenas a ella misma.

De hecho, Lamuño deja claro en todo momento el buen entendimiento con la actriz que triunfa ahora en todo el mundo, dejando aparcados de lado muchos rumores incendiarios que han sonado estos meses. “Se ha echado mucho de menos a Úrsula y me consta que todo está bien, que ha sido una cosa contractual o de otra índole que desconozco, como decía Montse García [directora de ficción de Atresmedia]. Tengo entendido que todos tienen muy buena relación con ella, aunque no tengo ni idea de si han hablado del reencuentro”.

Todos los personajes en esencia

Algunos de los personajes ausentes en el reencuentro son citados, destacando especialmente el de Ruth. ¿El destino de su personaje? Si bien se sabe poco de lo que ha pasado entre ella y Cabano, lo que queda claro es que ella está feliz en Tokio, un divertido guiño a LCDP. No es la única citada entre los protagonistas, pasando por otros como Roque (Bart Santana) o Blanca (Cecilia Freire). Es precisamente este último personaje el que recibe la alusión más divertida, debido a que ha escrito un best seller contando todas las intimidades del Zurbarán. Esto daba inicio a hilarantes comentarios sobre la polémica convertida en un clásico sobre las orgías en las casas rurales, que la propia Corberó inicio como broma.

Es precisamente este libro uno de los que enciende la mecha de la discordia entre los novios. “Todo eso a Oriol le suena a chino. Igual que cuando dicen que han vivido muchas etapas, que el colegio se quemó, que Yoli era llamada zorra poligonera... todo eso él no lo sabía. Ni tampoco sabía que Yoli se había liado con tantos tíos en el colegio. Y no es que le parezca mal, es que le extraña. Y él se lo dice: ‘lo que me duele es que no hayas podido confiar en mí y pienses que no me puedes contar quién has sido.”

Un regreso muy meditado

Está claro que introducirse de nuevo en sus papeles ha sido todo un reto para el reparto, asumido con mucha responsabilidad y sobre todo mucho cariño. Lamuño confiesa cómo se sentían sus compañeros ante este hito. “Estaban un poco atemorizados, tenían mucho respeto hacia el proyecto. Mucha ilusión, pero también un sentimiento de responsabilidad, de no defraudar ni a los personajes ni a los fans. Les importaba mucho contar una historia creíble y sobre todo que la gente que lo viera se sintiera identificada y respetada. Estaban con un poco de miedo de pensar cómo habrán evolucionado estos personajes en 10 años. Querían crear una historia sólida y veraz”.

Y hablando de regresos... Lamuño no duda en ningún momento acerca de aceptar una posible continuación futura de su personaje. “Me encantaría que me volvieran a llamar para hacer más cosas de Física o química, desarrollar más el personaje de Oriol o incluso crear un pasado”. Mientras tanto, el intérprete se concentra en la promoción de la serie y pugna por continuar cumpliendo sus sueños, señalando sus ganas de regresar de nuevo a la gran pantalla, aspirando a los nombres de algunas de sus directoras de referencia como Isabel Coixet e Icíar Bollaín.

“Estamos viviendo una etapa muy dura en todos los gremios, pero es verdad que los actores estamos especialmente castigados porque no tenemos ERTEs, ni una excesiva ayuda en ese sentido y muchas ficciones se han paralizado, pero creo que lo estoy viviendo con responsabilidad y con la mayor entereza que puedo”. En cuanto a su presente, Lamuño lo tiene muy claro: “vivo luchando por sacar mi carrera adelante, por sacar mi vida adelante... lo vivo con preocupación, pero con esperanza”. Y es que la ilusión es la mejor medicina alternativa para los tiempos que corren.