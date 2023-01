Soy moderno, soy eterno: la nueva serie de 'Entrevista con el vampiro' actualiza las novelas de Anne Rice

Los 70 fueron malos años para la lírica, algo que notaron hasta los vampiros: con Stephen King y El misterio de Salem’s Lot al frente, la literatura de terror optó en aquella década por pasar de romanticismos y observar al chupasangres como un parásito social sin glamour alguno. Pero la nota discordante llegó en 1976 por obra de una autora sin nada que perder.

Bajo la sombra de su hija Michelle, fallecida de leucemia cuatro años antes, Anne Rice publicó Entrevista con el vampiro, novela que marcaría el subgénero durante las décadas posteriores y cuya adaptación al cine (Neil Jordan, 1994) había de fracasar en taquilla pese a ofrecer la grata estampa de Tom Cruise y Brad Pitt comiéndose los cuellos.

“Las obras de Anne son lo bastante ricas como para poder revisarlas cada 30 años o así de cara a las nuevas generaciones”, asegura Rolin Jones, el showrunner encargado de convertir Entrevista con el vampiro y sus secuelas (las llamadas Crónicas vampíricas) en serie de TV.

Eludiendo con finura los nombres de Cruise y Pitt, Jones nos explica cómo ha adaptado la relación tóxica entre Louis (Jacob Anderson, Juego de tronos) y Lestat (Sam Reid), no solo para adecuarla al paladar del siglo XXI, sino también para sobreponerse a la estela de ficciones como Buffy, cazavampiros y Crepúsculo.

Adiós a las chorreras

“Hoy en día, nadie quiere ver la historia de un dueño de plantación con remordimientos”. Así explica Jones por qué la serie ha alterado la cronología de la novela (en lugar de en el siglo XVIII, la acción comienza a principios del XX) y por qué su narrador es ahora un proxeneta de altos vuelos, y de piel oscura, en lugar de un rico esclavista. “Quería reemplazar el plantation gothic, todo eso de los pantanos y las camisas de chorreras, por un período que fuera interesante, excitante y lleno de vida”, prosigue para razonar el hecho de que Entrevista con el vampiro transcurra durante el apogeo del jazz clásico.

De hecho, este puede ser el único show de vampiros de la historia con un número de claqué, así como la primera adaptación de las novelas de Rice que hace explícito aquello que esta insinuó sobre la relación entre sus protagonistas. “Cuando leí la novela, estaba clarísimo que aquello era un romance –indica el showrunner–. Y queríamos abordarlo a lo grande: pasión desbordante, grandes peleas y grandes reconciliaciones. Una relación así puede no ser lo que más te conviene en la vida, pero a veces no puedes controlarte, y eso es lo que les ocurre a Louis y Lestat”.

Una disfuncionalidad que aumenta aún más cuando Claudia (una Bailey Bass más crecidita que aquella Kirsten Dunst del “¡Quiero más!”) entra en el clan como su hija adoptiva: “Aún no existe la tecnología que permita rejuvenecer tanto a una actriz y no queríamos sexualizar a una niña de cinco años, cosa que ocurre en la novela y que es muy provocadora. Así que buscamos un momento en la vida de Claudia en la que estuviera en pleno cambio y eso supusiera un obstáculo para ella, con lo que la atrapamos en una pubertad eterna. Creo que Anne hubiera hecho lo mismo si hubiera escrito su libro en 2022 y no le estuviera permitido hacer ciertas cosas”.

Cambios de sensibilidad aparte, Entrevista con el vampiro apuesta por ser el comienzo de algo mucho más grande: ahora sabemos que Louis se ha refugiado del mundo en Dubái (“No es la guarida más lógica para una persona queer, pero sí para alguien que busca privacidad a toda costa”, explica Rolin Jones) y que el periodista Molloy (Eric Bogosian), ahora anciano y enfermo de párkinson, ha vuelto a hacerle preguntas indiscretas.

¿Respetará el show la estructura de los libros, en los que Louis desaparece y Lestat pasa a primer plano? “Queremos centrarnos en la relación entre ambos –responde el showrunner–. Eso no quiere decir que vayan a estar juntos en cada escena de cada capítulo, pero cuando llegue la segunda temporada tendrás más claro qué va a pasar con Louis, y más aún en la tercera, cuando adaptemos Lestat el vampiro [segundo volumen de la saga]."

"Mantendremos el espíritu de las novelas y sus arcos emocionales, pero sus tramas están construidas de una forma muy distinta a lo que pide una serie de TV. Además, ¿quién querría deshacerse de un actor como Jacob Anderson?”.

