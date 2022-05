ENTREVISTA | Charlie Heaton y Natalia Dyer: "A veces sentimos que los niños nos sobrepasan porque son muy buenos"

Han pasado casi 6 años desde el estreno de Stranger Things. Muchas cosas han pasado en ese tiempo para Nancy Wheeler y Jonathan Byers, pero también para los encargados de darles vida, Natalia Dyer y Charlie Heaton. Tanto dentro de la pantalla como fuera de ella, estos dos actores han establecido un gran vínculo y no había mejor momento que su llegada a Madrid con la promoción de la nueva temporada para preguntarles por su evolución.

"Fíjate en el éxito de la serie ahora: viajamos por todo el mundo, visitamos muchos países y a la gente le sigue encantando lo que hacemos. Cuando terminamos la primera temporada ni siquiera sabríamos que habría una segunda", admite con ilusión Heaton, encargado de dar vida al hermano mayor de los Byers. "Y sobre la trama, jamás podría haber adivinado todo lo que ha ocurrido", añade Dyer, quien no duda en alabar la imaginación y originalidad de los showrunners de la serie, los hermanos Duffer.

Lo que tampoco podrían haber anticipado ninguno de los dos actores es la evolución que tendrían sus personajes, no solo hasta convertirse en pareja sino también los cambios que han ido sufriendo en sus personalidades cuando ha aparecido el peligro: "Creo que hay más presión en nuestras escenas 'normales' porque ahí es donde tenemos más exposición, donde se establecen las relaciones y dinámicas que marcan nuestras vidas", remarca Dyer, uno de los personajes que se ve más sensiblemente reforzado y lleno de valentía cuando hay que luchar contra el Demogorgon.

La nueva temporada de Stranger Things, que en esta ocasión está dividida en dos volúmenes, llega con su primera parte este viernes 27 de mayo. Ni Heaton ni Dyer han querido desvelar spoilers de lo que podremos ver en ella, aunque sí admiten que una vez más se han visto superados por la afabilidad y talento de sus compañeros más jóvenes, que ya no son niños en absoluto: "Con los chicos es algo doble, porque por un lado es muy divertido trabajar con ellos pero por otro sientes que te sobrepasan porque son muy buenos. Ver a Gaten (Dustin), Finn (Mike)... ¡o a Noah (Will)! Me parte el corazón a veces", confiesa el actor.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.