En marcha una serie basada en 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' con Gina Rodriguez como protagonista

Que Pedro Almodóvar es un director ampliamente reconocido fuera de nuestras fronteras era algo que ya sabíamos, Sin embargo, pocos podían esperar que lo fuera tanto como para que se hiciese una nueva adaptación de uno de sus clásicos, Mujeres al borde de un ataque de nervios. Y no solo eso, sino que se hiciese en formato serie y con estrellas internacionales.

Pues bien, Apple acaba de hacerse con los derechos de la película de 1988 con la intención de adaptarla a una serie. Una serie que según se dice alternaría el inglés con el español y que ya tendría a su primera actriz protagonista: Gina Rodriguez (Jane The Virgin).

La actriz daría vida a Pepa, el personaje que en su momento había sido interpretado por Carmen Maura, aunque faltarían por confirmar las intérpretes para los personajes de Julieta Serrano, Rossy de Palma o Antonio Banderas, entre otros.

Además, esta Women on the Verge, como podría llamarse allí, contará con la producción de Pedro Almodóvar a través de su productora El Deseo y junto al también productor ejecutivo Eugenio Derbez. Noelle Valdivia (Masters of Sex, Mozart in the Jungle, Smash) sería el guionista mientas que la figura del showrunner aún está pendiente de confirmación

Mujeres al borde de un ataque de nervios es una película muy especial dentro de la filmografía de Almodóvar, ya que fue gracias a la cual obtuvo su primera nominación al Oscar, en la categoría de película de habla no inglesa. En ella, Pepa (Maura) e Iván (Fernando Guillén) son una pareja de actores de doblaje que rompen y ella pone el piso a la venta, por el cual empezarán a pasar una galería de personajes que pondrán la vida de la mujer patas arriba.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.