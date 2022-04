En marcha un 'universo televisivo' de Sherlock Holmes producido por Robert Downey Jr.

Ahora que se cumplen 11 años del estreno de Sherlock Holmes: Juego de sombras, la idea de una tercera película con Robert Downey Jr. como el detective de Baker Street parece, más que lejana, lejanísima. Pero Downey y HBO Max tienen sus propios planes al respecto, y estos pasan por la pequeña pantalla.

The Hollywood Reporter informa que HBO Max tiene en preparación dos series basadas en las aventuras de Holmes, con el actor en el cargo de productor ejecutivo a través de su compañía Team Downey (vinculada a HBO Max a través de la serie Perry Mason). Lionel Wigram, productor de los dos filmes dirigidos por Guy Ritchie, también estaría implicado.

Detalles como el argumento de las series, si estas estarán conectadas entre sí o, sobre todo, si Robert Downey Jr. actuará en alguna de ellas permanecen en el más riguroso de los secretos. THR indica que tanto HBO Max como Warner Media han rehusado hacer comentarios.

Lo cierto es que HBO Max ya tiene un universo compartido entre manos, solo que basado en los cómics de DC y con Pacificador y la futura serie sobre el Pingüino (a cargo de Matt Reeves y con Colin Farrell de protagonista) como títulos estrella. La casa del dragón, la precuela de Juego de tronos, es otra de las franquicias con las que la plataforma impulsará su perfil en los próximos meses.

En cuanto a Downey, aunque últimamente no se prodigue como actor, está en plena racha como productor, habiendo puesto su nombre al pie de hits como Sweet Tooth (Netflix). Actualmente tiene dos proyectos en marcha para HBO Max: For Your Own Good y un drama todavía sin título.