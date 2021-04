En marcha el reboot de ‘Queer as Folk’

El estreno en 1999 de la serie británica Queer as Folk supuso un hito en la historia de representación LGTBQ+ dentro del audiovisual. Ambientada en Manchester, la serie contó con un gran éxito de crítica y público y proyectó a la fama el nombre de su responsable, Russell T. Davies, que en los últimos tiempos ha triunfado con ficciones como Years and Years o la más reciente, It’s a Sin. Como era de esperar, el fenómeno de Queer as Folk no ha sido olvidado, y ya tardábamos en saber de un estudio que quisiera producir algún tipo de derivado. Collider lo confirma: vamos a tener reboot de Queer as Folk, y será dentro de Peacock, el servicio de streaming de NBCUniversal.

De dicha plataforma aún no tenemos noticia en España, pero es posible que para cuando este reboot se consolide ya se haya encontrado algún circuito para las obras de su catálogo. En lo que se refiere a la nueva Queers as Folk, esta vez la historia se ambientará en Nueva Orleans y narrará las vivencias de tres hombres gays unidos por una tragedia común. Su showrunner es Stephen Dunn, realizador que en 2015 triunfó en el Festival de Toronto con su drama sobre la homosexualidad titulado Closet Monster. Dunn ya ha expresado su orgullo por ser quien dé nueva vida a un título que fue muy importante para él.

“Es un honor surrealista adaptar la innovadora obra de Russell T. Davies. Cuando la serie se emitió originalmente, la idea de tener historias queer sin complejos en la televisión era tan provocativa que sentí que solo podía ver Queer as Folk en secreto… pero han cambiado muchas cosas en los últimos 20 años y sería maravilloso que la próxima generación no tuviera que ver Queer as Folk sola en sus sótanos húmedos con el volumen bajado, sino con su familia y amigos y el volumen al máximo”, explicaba el recién nombrado showrunner.

Su alegría es compartida por la directiva de NBCUniversal, que a través de la ejecutiva Lisa Katz ha asegurado que “Queer as Folk fue más que una serie, supuso una voz revolucionaria y necesaria para mucha gente. La nueva versión de Stephen para Peacock llega en un momento definitorio para nuestra cultura”. Por el momento no se han dado más detalles del formato, ni en cuanto al reparto ni a la fecha de inicio de rodaje.