Emmy 2022: Julia Garner suma su tercera distinción por hacer de Ruth Langmore en 'Ozark'

Ozark es una de esas series que se degustan poco a poco y que dejan instalada la sugerencia en el espectador. Las razones residen en el continuo cúmulo de problemas que afronta la familia protagonista, en las descripciones de los personajes encarnados por Jason Bateman y Laura Linney y en el trabajo de Julia Garner como Ruth Langmore, la joven lugareña que se acaba convirtiendo en una figura fundamental para los Byrde. La actriz, toda una robaescenas por su fuerza interpretativa, consiguió su tercer Emmy por su aportación a la producción de Netflix.

"Me ha cambiado la vida", comentó Garner, de 28 años, en referencia a su rol de Ruth al subir al escenario de la 74 edición de los Emmy y recoger su estatuilla. De sus agradecimientos, la atención se centró en las palabras que dedicó a los citados Bateman y Linney. Al primero, implicado en la faceta creativa de la serie, le dio las gracias por arriesgarse y apostar por ella y con Linney hizo lo propio por ejercer "de faro".

En la categoría de actriz de reparto en serie dramática se impuso a Rhea Seehorn (Better Call Saul), Christina Ricci (Yellowjackets), Sarah Snook y J. Smith Cameron (Sucession), Sydney Sweeny (Euphoria), Jung Ho-yean (El juego del calamar) y Patricia Arquette (Separación).

Julia Garner, con su Emmy en esta edición (AFP)

Garner también aspiraba esta vez al Emmy por su papel principal en la miniserie de Netflix ¿Quién es Anna?, si bien recayó en Amanda Seyfried (The Dropout). El premio y la doble nominación ratifican que, en su rango, ha pasado de promesa a realidad. Por su estilo interpretativo es de las actrices que no pasan desapercibidas. En su trayectoria aparecen asimismo The assistant, alusiva a los abusos cometidos por Harvey Weinstein, Grandma, Somos lo que somos y Martha Marcy May Marlene, la estimable película indie con la que debutó en 2011.

