Si 'El visitante' tiene segunda temporada, no será en HBO

Cuando Stephen King afirmó el mes pasado que El visitante tendría segunda temporada, y que algunos guiones ya estaban preparados, no pudimos sentir un escalofrío de incredulidad. Y no precisamente porque el Cuco estuviera cerca.

La fuente de inquietud era una certeza: la novela El visitante, el libro de King que Richard Price (The Night Of) adaptó en una de las miniseries más espeluznantes del año, ya había quedado agotada en los diez episodios de la miniserie.

No sería la primera vez que HBO decide prolongar un título pensado para una única entrega, incluso adentrándose en terreno desconocido cuando el original literario se ha agotado, pero la experiencia análoga de la segunda temporada de Big Little Lies no augura precisamente el mejor de los resultados.

Parece que los ejecutivos de HBO son de la misma opinión, ya que han decidido rechazar la prolongación de El visitante con una segunda temporada. Eso sí, que HBO diga que no no significa que la producción no vaya a salir adelante.

Variety publica que, tras la negativa de HBO, la intención de la productora MRC es vender el proyecto a alguna otra cadena, canal de cable o plataforma de streaming dispuesta a hacerse con futuras entregas de un título que, recordemos, congregó en torno a su casa madre a más de 2,2 millones de espectadores para ver el capítulo final.

De continuar la historia de El visitante con los mismos personajes de la primera temporada, lo más probable sería que fuera a partir del final abierto que dejó el personaje de Holly Gibney, a quien interpreta Cynthia Erivo. Ella sería uno de los regresos indispensables, pero ojalá Ben Mendelsohn también pueda apuntarse a retomar el papel del detective Ralph Anderson.