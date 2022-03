El tráiler de 'Obi-Wan Kenobi' rescata dos temas míticos de 'Star Wars': ¿una pista sobre la trama de la serie?

NOTICIA

'Duel of the Fates' y 'Battle of Heroes' son dos de las mejores composiciones de John Williams, y ambas están asociadas a momentos trágicos en la historia del maestro Jedi interpretado por Ewan McGregor.