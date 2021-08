El reboot de ‘El príncipe de Bel-Air’ cambia de guionistas y se retrasa a 2022

¿El príncipe de Bel-Air en clave dramática? ¿En serio? ¿Hay alguien en la industria que haya pensado que eso es buena idea? Pues sí, lo piensan, y todo se debe al vídeo viral de Morgan Cooper: un tráiler de una serie ficticia que probaba a tomar la historia de esta popular sitcom para poner en pie un potente drama racial. El concepto fue tan aplaudido que varias compañías se interesaron por que la serie fuera una realidad, entre ellas Netflix y HBO Max (misma plataforma que lanzó hace unos meses la reunión de El príncipe de Bel-Air con el reparto original). Finalmente fue Peacock, el servicio de NBCUniversal, el que se llevó el gato al agua.

Pero entonces comenzaron los problemas. Según recoge The Hollywood Reporter, las cosas distan de irle bien a este reboot de El príncipe de Bel-Air, en el que Peacock confiaba tanto que confirmó dos temporadas de golpe. Aún no se han encontrado intérpretes para su reparto, y el baile de nombres tras las cámaras se ha prolongado tanto que a la plataforma no le ha quedado otra que retrasar el estreno de la ficción a 2022. Will Smith, protagonista de la mítica sitcom, ejerce de productor de esta particular revisión, y es el único que no se ha movido del sitio en estos últimos meses.

Inicialmente Peacock fichó a Chris Collins (que venía de The Wire) para escribir el guion junto a Cooper, artífice del tráiler falso que lo originó todo. Dicho guion ha recibido el visto bueno de los productores, pero Collins ha acabado abandonando el proyecto. En cuestión de semanas la plataforma ha fichado a Diane Houston (guionista de Empire) para sustituirle, pero Houston también ha acabado abandonando y ahora son T.J. Brady y Rasheed Newson los showrunners con los que cuenta el reboot. Es de esperar que, una vez se asienten en el equipo, puedan comenzar los fichajes y la serie empiece a rodarse.

La nueva El príncipe de Bel-Air contará una historia conocida por todos de un modo nunca visto, manejando “una visión que profundizará en los conflictos, emociones y sesgos inherentes a lo que significa ser un hombre negro en la América actual”. Las dos temporadas confirmadas están compuestas por episodios de una hora de duración.

