El poder de los sueños: tráiler final de la serie de 'The Sandman'

A The Sandman le ha costado lo indecible tener una adaptación al audiovisual. Luego de hacer las delicias de los lectores entre 1989 y 1996, los cómics desarrollados por Neil Gaiman se sometieron al escrutinio de figuras como Joseph Gordon-Levitt, empeñado en hacer una película a partir de ellos hasta que el esfuerzo no dio más de sí. El propio Gaiman ha sido muy suspicaz con las pretensiones de la industria de trasladar a otro medio sus historias, hasta que terminó confiando en Netflix para que se produjera en su seno una serie con grandes ambiciones. El resultado, The Sandman, lleva protagonizando avances cada cierto tiempo, hasta que nos hemos colocado en julio y apenas quedan días para su estreno.

The Sandman llegará a Netflix este 5 de agosto, y ante la inminencia de esta cita la Comic-Con de San Diego ha tenido un panel dedicado a la serie. En él se ha proyectado otro tráiler, el definitivo, terminando de aclarar cómo lucirá y mostrando a sus protagonistas. La serie de The Sandman gira en torno a Morfeo, interpretado por Tom Sturridge: un ser cósmico que controla nuestros sueños pero que fue secuestrado durante más de un siglo. The Sandman comienza cuando Morfeo consigue su liberación, y decide viajar a través de varios mundos arreglando los desaguisados que ha generado su prolongada ausencia. La serie está desarrollada por David S. Goyer, con Gaiman teniendo un rol creativo principal.

Junto a Sturridge estarán David Thewlis (conocido por muchos gracias a su papel en la saga Harry Potter), Boyd Holbrook, Patton Oswalt, John Cameron Mitchell, Jenna Coleman, Joely Richardson y dos intérpretes venidos de Juego de tronos, Gwendoline Christie y Charles Dance. El gran atractivo de The Sandman apunta a ser su diseño de producción, para el que Netflix no ha reparado en gastos de cara a desarrollar un espectáculo contundente, de atmósfera elaborada e impactantes efectos digitales. Puedes ver su último tráiler bajo estas líneas.

