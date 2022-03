El mensaje sincero de Sarah Michelle Gellar por la celebración del 25 aniversario de ‘Buffy, cazavampiros’

Sunnydale está de celebración estos días. La localidad que albergaba la lucha contra vampiros y demonios cumplía ayer 25 años de la emisión del primer episodio en Estados Unidos de Buffy,cazavampiros. Una oportunidad que no ha querido dejar pasar por alto su protagonista Sarah Michelle Gellar, quien mostraba un gran agradecimiento por el apoyo del público.

"Hoy hace 25 años tuve el honor de presentarle al mundo mi versión de Buffy Anne Summers. Fue una batalla cuesta arriba. Un reemplazo a mitad de temporada en una nueva serie basada en una película, que de ninguna manera fue un gran éxito. Pero luego estabas tú", señalaba quien fuera la cazavampiros. "Los fans. Creísteis en nosotros y los hicistéis posible. Vosotros sois la razón por la que 25 años después todavía estamos celebrándolo. Así que hoy también os celebramos a vosotros".

Hay que recordar que Sarah Michelle Gellar realizaba la audición inicialmente para el papel de Cordelia, mientras que el de Buffy tenía fuertes competidoras como Katie Holmes. Otras de las actrices que también intentaban quedarse con el personaje eran Julie Benz, Elizabeth Anne Allen, Julia Lee y Mercedes McNab, quien finalmente aparecerían en la serie como Darla, Amy Madison, Anne y Harmony Kendall.

Por su parte, la película original Buffy, la cazavampiros contaba en el papel de la cazadora con Kristy Swanson, quien estaba acompañada de Donald Sutherland, Luke Perry y Hilary Swank.

El amor entre hermanas persiste

Algunos de sus antiguos compañeros de reparto también contestaban al hilo de esta publicación. "Felicidades hermana mayor. No había llave sin tu magia", señalaba Michelle Trachtenberg, quien interpretara a Dawn en la ficción. La actriz tampoco quería perder la oportunidad de compartir su propio recuerdo de la serie. "Nos conocemos desde hace casi 30 años. Me diste esa camiseta para que me la pusiera para presentarte en un premio. Por ser una tipa dura. Todavía lo eres. Pero también sigo siendo más alta".

La serie sobre la cazavampiros sigue siendo muy recordada por el público millennial que crecía junta a la producción del controvertido Joss Whedon. Su creador era acusado estos años por actrices de la serie como Charisma Carpenter (Cordelia) por su abuso de poder, que sería tan solo la punta de una serie de acusaciones hacia este. Pese a todo, el bonito recuerdo hacia Buffy, cazavampiros permanece intacto.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.