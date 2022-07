El mejor Easter Egg de 'Stranger Things': ¿Has llamado al teléfono de Surfer Boy Pizza?

La cuarta temporada de Stranger Things será recordada por muchas cosas: por marcar el comienzo de una trama más adulta y terrorífica; por sacarnos de Hawkins y trasladarnos a Rusia o California; por desvelar el misterio tras Vecna (Jamie Campbell Bower); o por ese solo de guitarra de Metallica interpretado por Eddie (Joseph Quinn).

Sin embargo, Vecna y Eddie no han sido las únicas incorporaciones a la serie que nos ha dejado esta última entrega. Argyle (Eduardo Franco), amigo fiel de Jonathan (Charlie Heaton) y repartidor de pizza con melenaza de Lenora, también ha supuesto todo un descubrimiento. Además de tener un optimismo a prueba de Demogorgons y un sentido del humor totalmente único, el personaje protagoniza un Easter Egg del que tal vez no te habías dado cuenta.

En la serie, Argyle, empleado de la cadena Surfer Boy Pizza, termina cogiendo prestada la furgoneta de su lugar de trabajo para embarcarse con Jonathan, Mike (Finn Wolfhard) y Will (Noah Schnapp) en la búsqueda de Eleven (Millie Bobby Brown). El vehículo muestra un número de teléfono al que los fans de la serie no han tardado en llamar: 805-45-PIZZA o 805-457-4992.

Tal y como recoge Collider, todos aquellos que han llamado han descubierto que pertenece a una pizzería de California y que, efectivamente, Argyle responde. El que hace la llamada es puesto en espera mientras la voz del personaje describe un perdido "súper específico, muy específico" a sus compañeros.

"Surfer Boy Pizza, le habla Argyle. Todo es fresco en Surfer Boy, menos la piña, que sale de una lata, pero sigo recomendando echarle una jugosa piña", se le escucha. A continuación, según News Week, el personaje empieza a explicar el extraño pedido a un compañero: "Brochacos, acabo de recibir un pedido justo antes de este que tengo en espera que es súper específico, muy específico. ¿Estáis listos?".

"Primero, tiene que tener una masa de unos 15 centímetros y tiene que ser muy amarilla. No sé, no me preguntéis. Es lo que han pedido. Y después tenemos que echarle la salsa de tomate justo hasta el borde de la masa", explica: "Lo siguiente que quieren, y esto es muy importante, son cuatro rodajas de mozzarella blanca, tres habaneros muy naranjas, dos rodajas de pimiento verde y después, un trozo, solo un trozo de queso azul encima".

Cuando termina de pasar este pedido, Argyle vuelve a dirigirse a quien lo ha llamado, pero acto seguido cuelga. Aunque en principio el mensaje no está conectado a la trama de Stranger Things ni da pistas sobre lo que ocurre en Hawkins o Leonora, nos permite pasar un buen rato con el personaje más despreocupado de la ficción.

La quinta temporada del fenómeno de Netflix será también la última. ¿Qué papel jugará Argyle en la batalla final contra Vecna? ¿Calmará los ánimos de los protagonistas con su carácter afable? ¿Volverá al negocio de la pizza? Tocará esperar hasta 2024 para averiguarlo.

