El Enterrador de ‘Pressing Catch’ protagonizará una película interactiva para Netflix

Hay todo un nicho de mercado en las películas interactivas, capaces de mover a los espectadores a que elijan “su propia aventura”. Netflix, tan avispada como suele, ya se ha asomado un par de veces a él, siendo el capítulo especial de Black Mirror por título Bandersnatch el que acaparó todos los titulares en detrimento del anterior Kimmy vs. el reverendo, de la serie Unbreakable Kimmy Schmidt. Con la creación de Charlie Brooker muchos se entusiasmaron hasta el punto de asegurar que se trataba de un hito en la historia del audiovisual, pero ajena a estos parabienes exaltados la plataforma de streaming ha seguido buscando producciones del estilo en sus propios términos.

Así, y según recoge NME, de la ciencia ficción especulativa de Bandersnatch hemos pasado a… un especial de Halloween protagonizado por luchadores de la WWE. El año pasado la World Wrestling Entertainment firmó con Netflix un contrato de producción que cristalizó en la película Mi primer combate y ahora se ha prolongado a Escape the Undertaker: una ficción interactiva que llegará a la plataforma el 5 de octubre como prematuro pistoletazo de salida a su programación especial para Halloween. Los protagonistas de Escape the Undertaker son el trío de luchadores conocido como The New Day, compuesto hoy día por Xavier Woods y Kofi Kingston pero habiéndose reunido con el antiguo miembro Big E con motivo del film.

El suscriptor de Netflix tendrá que decidir qué hacen sus protagonistas para escapar de una mansión encantada en la que han sido confinados por Mark William Calaway, más conocido como el Enterrador (o Undertaker) gracias a su presencia en Pressing Catch. Porque sí, Escape the Undertaker estará protagonizada por el mítico luchador en su primer trabajo para Netflix y su regreso como actor luego de anunciar que se retiraba del wrestling en 2020, a través de la docuserie Undertaker: The Last Ride. Calaway es historia viva de la lucha libre (ha trabajado con la WWE durante tres décadas) y el responsable de que Escape the Undertaker suponga un evento indispensable para los aficionados a este deporte.

