El creador de 'Los Soprano' explica por fin el final de la serie

Ningún secreto dura para siempre, ni siquiera el mayor enigma de la 'Cosa Nostra' en Nueva Jersey. 14 años después del final de Los Soprano, el creador David Chase ha hablado por fin claramente sobre aquel final que apabulló, desconcertó y fascinó a los espectadores con la última mirada a cámara de James Gandolfini y su mítico corte a negro.

Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, Chase ha confirmado (para sorpresa de casi nadie) que, efectivamente, Tony Soprano cae asesinado durante la cena con su familia, tras pedir su última ración de aros de cebolla. Lo interesante, sin embargo, es el proceso que le llevó a darle pasaporte.

"Ni la escena que tenía en mente era esa escena, ni había pensado en cortar a negro", explica Chase. "Tenía una escena en la que Tony regresa de una reunión en Nueva York en su coche. Al comienzo de cada capítulo, volvía de Nueva York a Nueva Jersey, y su final podría ser él yendo de Nueva Jersey a Nueva York para una reunión en la que iban a matarle".

Sin embargo, prosigue Chase, la idea para el colofón definitivo de Los Soprano le llegó de forma totalmente casual. "Estaba conduciendo por Ocean Park Boulevard, cerca del aeropuerto, y vi un pequeño restaurante. La clase de tugurio donde sirven desayunos. Y, por alguna razón, pensé: 'Tony debería morir en un lugar como ese'. ¿Por qué? No lo sé. Fue como dos años antes [del final]".

Y cuando el episodio Hecho en América se emitió por fin, el 10 de junio de 2007, llegó el cataclismo. Según recuerda Chase: "¡Habían puesto una bomba en Londres! Y nadie hablaba de aquello: todo el mundo hablaba de Los Soprano. Me pareció increíble, pero no tenía ni idea de que iba a montarse tanto revuelo".

Ahora bien: David Chase considera molesto el hecho de que tantos espectadores lamentaran no haber visto a Tony recibiendo una bala en la cabeza. "Querían saber que habían matado a Tony. Querían verle desplomándose de cabeza sobre sus linguini, ¿sabes? Y yo pensé: 'Por Dios, has visto a este tío durante siete años y sabes que es un criminal, pero no me digas que no le tienes cariño, que no te has puesto de su parte en algún sentido".

De este modo, según Chase, la sed de sangre de los espectadores de Los Soprano delataría su baja catadura moral. "¿Ahora quieres que le maten? ¿Quieres ver cómo se hace justicia? El criminal eres tú, por haberte pasado siete años viendo esta mierda", afirma.

