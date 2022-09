El creador de 'La casa del dragón' sobre la relación entre Rhaenyra y Daemon: "Hoy lo llamaríamos abuso"

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE LA CASA DEL DRAGÓN]

El incesto, como las batallas dinásticas, está a la orden del día en los Siete Reinos, Y los Targaryen son especialistas en enamorarse de sus hermanos, sobrinos, tíos y demás allegados. Ya lo demostraron en Juego de tronos, con Daenerys (Emilia Clarke) y Jon Nieve (Kit Harington), tía y sobrino en la serie, y ahora La casa del dragón ha enganchado a los fans con el amorío entre Rhaenyra (Milly Alcock/Emma D'Arcy) y su tío Daemon (Matt Smith).

En los seis episodios de la primera temporada que ya hemos podido ver en HBO Max, ambos han compartido momentos muy íntimos en Alto Valyrio. En el episodio 4, sin ir más lejos, estuvieron cerca de acostarse. Después de que Rhaenyra confesara a Daemon que no quería casarse por miedo a morir en el parto como su madre, este se la llevaba a la calle de la Seda. En determinado momento, ambos se besaban en el burdel, aunque Daemon conseguía controlar sus impulsos y se marchaba antes de desvirgar a la princesa.

En el capítulo 5, se reencontraban en la boda de la joven y, aunque la química entre ellos seguía igual de viva, finalmente Rhaenyra daba el sí quiero a Laenor Velaryon mientras que su tío flirteaba con la hermana de este, Laena. Pese a que sus caminos se han separado, al menos de momento, los fans ansían volver a verlos juntos, sin importar que se trate de una relación incestuosa.

En una entrevista para Variety (vía Screen Rant), el showrunner Ryan Condal ha respondido a los seguidores que quieren ver a Daemon y Rhaenyra juntos. "Ya nada me sorprende", ha asegurado sobre la reacción entusiasta de los espectadores: "La verdad es que no sabía cómo se lo iba a tomar la audiencia. Mira, es parte de la historia y creo que eso es lo fascinante, porque es algo así como tabú desde nuestra sensibilidad moderna. Es incluso bastante tabú dentro de Juego de tronos, hasta para los Targaryen, porque es una generación diferente".

Para el creador, la buena acogida de la pareja tiene mucho que ver con las interpretaciones de sus actores: "Es increíble lo que una gran actuación puede hacer para que la gente acepté cosas de un personaje. Eso se lo debemos a Matt y Milly, y pronto a Matt y Emma, porque veréis que ellos también tienen una relación compleja".

"He vuelto a ver Regreso al futuro y Marty va al baile de graduación con su madre, y da cosa ver eso, pero a la vez piensas: 'Son dos personas guapas. ¿Se van a liar esta noche?", ha explicado Condal: "Mira, no es mi tío. Así que supongo que a la gente la parece bien, o tal vez la serie original hizo tanto trabajo preliminar para normalizar los rituales amorosos de los Targaryen que no nos tenemos que preocupar".

Recordemos que, además del parentesco, hay una llamativa diferencia de edad entre tío y sobrina, aunque esto tampoco es relevante en el universo Juego de tronos. "Lo que Daemon le hace a la joven Rhaenyra hoy lo llamaríamos abuso. Y, como evento traumático, influiría en lo que se convierta Rhaenyra", ha concluido.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.