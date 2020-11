El biógrafo de Margaret Thatcher alaba la interpretación de Gillian Anderson en ‘The Crown’

La cuarta temporada de The Crown ha sido recibida con enorme entusiasmo entre los fans de la prestigiosa serie de Netflix, sobre todo por cómo Peter Morgan y su equipo de guionistas han abordado la figura de Lady Di. La correspondiente interpretación de Emma Corrin ha causado furor en Internet, pero no así la del otro gran fichaje de esta tanda: Gillian Anderson como la Primera Ministra de Reino Unido Margaret Thatcher. Mientras que algunas voces alaban una interpretación muy cuidadosa, otras la desdeñan en tanto a la exagerada y manierista aproximación de Anderson a este personaje histórico.

El debate aún no se ha decantado por un extremo u otro, pero el biógrafo de Thatcher, Charles Moore, ha escogido bando y alabado el trabajo de Anderson en una columna de The Telegraph. Moore, que ha dedicado tres volúmenes publicados desde 2013 a documentar la vida de la Dama de Hierro, no solo elogia la actuación de Anderson en The Crown, sino que afirma que esta es “la única interpretación convincente que he visto de la señora Thatcher como Primera Ministra”. Dado que este papel ya ha pasado por manos de Meryl Streep (que llegó a ganar el Oscar por La dama de hierro), Andrea Riseborough o Lesley Manville, son palabras mayores.

Esto no significa, sin embargo, que Moore esté completamente conforme con la temporada. De hecho, y aunque su desagrado no llegue a los niveles de la familia real británica (que le dedicaron palabras muy duras en torno a cómo es retratado el triángulo Lady Di-Príncipe Carlos-Camilla Parker-Bowles), afirma que el rigor histórico de ciertos acontecimientos descritos por la serie brilla por su ausencia. “Cuando nos centramos en acontecimientos políticos, los detalles se vuelven una locura”, afirma, y pone de ejemplo todo lo relativo a la guerra de las Malvinas.

Sobre todo, Moore niega que durante este conflicto el hijo de Thatcher se perdiera en el desierto, así como que la Primera Ministra llegara a pedirle ayuda a la Reina en su búsqueda. “La señora Thatcher nunca habría pensado siquiera en pedirle algo así”, considera, en sintonía a las palabras de Martin Farr, de la universidad de Newcastle, que afirma que todo lo referente a la relación entre Thatcher y la monarca (interpretada por Olivia Colman) es “una caricatura”.