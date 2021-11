El actor Steve Burton, despedido de 'Hospital general' por no vacunarse contra el coronavirus

Hospital general, uno de los culebrones más veteranos de la TV estadounidense, acaba de vivir un pequeño gran terremoto debido, precisamente, a razones médicas. Los responsables de esta serie, emitida por ABC, han despedido al actor Steve Burton debido a la negativa de este a vacunarse contra la Covid-19.

Hasta ahora, Burton había sido uno de los actores insignia de la telenovela, en la que lleva interpretando a Jason Morgan desde hace 30 años. Con más de 2.200 episodios del show en su haber, el actor ha explicado su decisión en un vídeo publicado en su instagram.

"Hospital general me ha despedido debido a la vacunación obligatoria", explica Burton, quien afirma estar exento de la medida por "razones médicas y religiosas". "Me negaron ambas, y eso duele. Pero, para mí, esta es una cuestión de libertad personal", señala. Y remacha: "No creo que nadie se merezca perder su medio de vida debido a esto".

También conocido por ser la voz en inglés de Cloud Strife en los juegos de la franquicia Final Fantasy VII, Steve Burton no es el primer actor expulsado de Hospital general por su actitud ante la pandemia. Ingo Rademacher, otro intérprete del show conocido por su ideología antivacunas, también ha perdido su lugar en el reparto debido a la misma razón.