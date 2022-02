¿Echas de menos 'House of Cards'? Cinco series repletas de épica y traiciones políticas

Las intríngulis políticas, la corrupción y el juego por el poder convertían a House of Cards en una de las primeras grandes producciones internacionales originales de Netflix, que trágicamente se despedía tras seis temporadas en 2018. Un desenlace acelerado después de las controversias de su protagonista Kevin Spacey, cuyo personaje terminaba falleciendo en la ficción y dejando su puesto a su mujer Claire Underwood (Robin Wright).

La serie obtenía así el honor de haber iniciado victoriosamente la producción de contenidos originales en la plataforma y abría una vía a las series sobre traiciones y estrategias políticas, que en los últimos años han abundado.

Years & Years

Russell T. Davies, showrunner de célebres series como Doctor Who, Queer as Folk o It's a Sin, estrenaba en 2019 esta miniserie para HBO Max. La familia Lyon se enfrentaba a los cambios de la sociedad británica a lo largo de 15 años, donde la política, la economía y la tecnología sufrían transformaciones sorprendentes. Junto a estos personajes encontramos como protagonista a Vivienne Rook MP (la actriz Emma Thompson), una empresaria que se lanzaba de lleno a una carrera política repleto de tropiezos.

Venga Juan

Las idas y venidas del político Juan Carrasco han provocado toda clase de situaciones desternillantes a través de la franquicia iniciada en TNT con las series Vota Juan y Vamos Juan. El actor Javier Cámara encarna a este curioso personaje que aterriza ahora en HBO Max a través de Venga Juan, una ficción (no tan irreal) sobre la situación española, donde el personaje tiene que enfrentarse al caso Logroño. Esta investigación involucra al protagonista en una trama de corrupción municipal, por lo que tendrá que hacer todo lo posible para evitar su ingreso en prisión.

The Politician



Detrás de esta sátira política se encuentra el célebre Ryan Murphy, el prolífico productor, guionista y director estadounidense. Una ficción compuesta de dos temporadas en las que el joven Payton Hobart (Ben Platt) introducía el arte de la política en el instituto, siempre encaminado a su gran aspiración de convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos. El centro de estudios se convertía en un tablero de ajedrez para este adversario astuto, quien encontraba enormes conflictos con sus despiadados compañeros de clase. Unos rivales que no dudaban en intentar echar por tierra sus aspiraciones constantemente.

Mrs. America

La oscarizada Cate Blanchett interpretaba a la política conservadora Phyllis Schlafly en el biopic seriéfilo de FX Network, disponible en España a través de HBO Max. Presente en premios como los Emmy y los Globos de Oro, esta historia seguía la carrera de la mujer opuesta a la Enmienda de Igualdad de Derechos, el proyecto de los años 70 que promovía la igualdad de derechos laborales y maritales entre hombres y mujeres en los Estados Unidos. Una contraposición de Schlafly aupada por el miedo a que las féminas tuvieran que participar obligatoriamente en las tareas del ejército y perdieran así los presuntos privilegios como amadas de casa.

La conjura contra América



Basada en la novela homónima de Philip Roth, David Simon (The Deuce) y Ed Burns creaban la distópica miniserie que se adentra en un relato alternativo sobre la Historia de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Charles Lindbergh (Ben Cole) es elegido presidente de los Estados Unidos en 1940 y poco después hace un pacto con Adolf Hitler. El nuevo gobierno comienza así una nueva campaña antisemita, que amenaza con destruir las familias norteamericanas. La ficción también cuenta en su elenco con Zoe Kazan, Winona Ryder, John Turturro y Anthony Boyle.

