Dónde ver 'Yellowjackets', la serie de intriga protagonizada por Christina Ricci y Melanie Lynskey

La primera temporada de Yellowjackets arrasaba en la temporada de premios, después de recibir 7 nominaciones a los Emmy y otras tantas en los Independent Spirit, los Gotham o los Critics Choice Awards. Un éxito relacionado íntimamente al buen tino en la elección de su casting, permitiendo la creación de una segunda temporada, que emite actualmente sus episodios.

La serie aborda dos tramas temporales, con una centrada en la lucha por la supervivencia de un equipo de fútbol femenino juvenil atrapadas en un territorio hostil en los 90, después de un accidente aéreo. Por su parte, las supervivientes también aparecen 25 años después, en un presente repleto de secretos. Una tensión que aumentará en la segunda temporada, mientras el invierno se intensifica y las amenazas aumentan.

El casting está encabezado por grandes nombres de la industria hollywoodiense como Christina Ricci (Miércoles), Melanie Lynskey (The Last of Us), Juliette Lewis (Bienvenidos a Chippendales) o Jasmin Savoy Brown (Scream VI), entre otras grandes actrices, en un reparto donde el empoderamiento femenino está muy presente.

Dónde ver 'Yellowjackets' en España

En España, el thriller creado por Showtime puede verse a través de Movistar+, que emite ahora los nuevos episodios, mientras que Fubo TV cuenta con la primera temporada. Por el momento, la plataforma SkyShowtime no ha añadido a su catálogo la producción, aunque no es descartable que lo haga en un futuro.

La segunda temporada añadía a su reparto a los actores Elijah Wood (saga El señor de los Anillos), quien interpreta a un detective que complica las cosas a la Misty adulta (Ricci). Un actor al que también se sumaban Lauren Ambrose (A dos metros bajo tierra, Servant), en el papel de la versión adulta de Van, y Simone Kessell (Obi Wan Kenobi), como la versión adulta de Lottie.

Yellowjackets es una serie creada por Ashley Lyle y Bart Nickerson, colaboradores habituales, quienes habían trabajado juntos con anterioridad como guionistas y productores de Narcos y de Los originales. Una ficción que continúa aumentando considerablemente su audiencia con el paso del tiempo.

