Dónde ver 'One Tree Hill': los amores adolescentes en la cancha de baloncesto

Los ruegos de los espectadores eran escuchados en 2021, después de que muchos denunciaran la ausencia de One Tree Hill en las plataformas de video on demand. Una serie producida por Warner Bros, que llegaba finalmente a HBO Max, después del acuerdo firmado entre ambas compañías. Un viaje a las series adolescentes de principios de los 2000, que nos enamoraba con las tramas en la que se veían involucrados los habitantes de Tree Hill.

Las 9 temporadas de la serie, que suman hasta 187 episodios en total, están disponibles en España en la plataforma de la compañía HBO. Un aterrizaje online después de que muchos espectadores españoles la disfrutaran estas décadas en cadenas de televisión Clan (RTVE), Neox (Atresmedia) y Cosmo.

En pleno boom de las series de corte teenager (siguiendo la exitosa estela de Dawson crece o Sensación de vivir), One Tree Hill enamoraba a los espectadores con las tramas ocurridas entre los hermanastros Lucas (Chad Michael Murray) y Nathan Scott (James Lafferty), quienes confrontaban las vicisitudes de la vida junto a unas inmensas Peyton (Hilarie Burton), Haley (Bethany Joy Lenz) y Brooke (Sophia Bush), entre otros magníficos personajes.

Una polémica que no ha empañado su éxito

La serie emitida entre 2003 y 2007 no estuvo extensa de polémica. Hilarie Burton, actriz que aparecía recientemente en The Walking Dead junto a su marido Jeffrey Dean Morgan, abandonaba One Tree Hill tras la sexta temporada. Una salida repentina después de una serie de denuncias de abuso sexual y emocional contra el showrunner, Mark Schwahn.

A sus palabras se sumarían con los años otras 18 mujeres (incluidas Bethany Joy Lenz y Sophia Bush), con algunas voces cantantes como la guionista Audrey Wauchope, quien denunciaba al mandamás de forma pública en Twitter. Una época en que movimientos como el #MeToo aún no habían ni aparecido, y el abuso de poder de otros showrunners (como Joss Whedon en Buffy, Cazavampiros) tampoco habían salido a la luz.

Un rodaje difícil que no impedía que el cast de la serie recordara con cariño a sus compañeros. De hecho, estos se han reencontrado en varias ocasiones tras el desenlace en 2012, emocionando a los fans. Y es que casi 20 años después, One Tree Hill ha conseguido ocupar un papel importante en el corazón de los espectadores.

