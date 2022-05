Dónde leer los cómics de ‘Heartstopper’, la serie LGTBI de Netflix del momento

En enero de 2010, Alice Oseman concebía el primer volumen de su célebre serie de cómics LGTBI Heartstopper. Pese a convertirse en una obra elogiada por cierta parte de los lectores, nada indicaba que fuera a alcanzar un éxito tan abrumador hasta el estreno de su adaptación en Netflix.

Heartstopper cuenta a través de cuatro tomos la relación sentimental entre los jóvenes Charlie Spring y Nick Nelson, quienes confrontan las vicisitudes de salir del armario en el instituto y otros tantos problemas como el bullying o los desórdenes alimenticios.

A la espera de una quinta entrega, que saldrá el próximo 13 de octubre de 2022, el fenómeno incrementaba con la presencia de los cómics en Webtoon y Tapas. Dos plataformas donde puedes adentrarte en este relato de forma totalmente gratuita.

Además, la obra también está disponible en formato físico en las librerías y puede ser ampliada con las novelas que Oseman escribió paralelamente. El servicio de streaming tiene contenido para rato.

Ahora, la adaptación para Netflix protagonizada por Joe Locke y Kit Connor ha provocado un nuevo interés en el trabajo de Oseman, quien ha participado como creadora, guionista y productora ejecutiva de la serie. De hecho, los viejos conocidos de esta se daban cuenta del cameo que realizaba en su viaje en tren junto a los protagonistas.

De Tori Spring a la universidad

La primera novela de Oseman era publicada cuando la autora de Chatham (Reino Unido) contaba con solo tenía 19 años, pero la historia nacía mucho tiempo antes. La propia autora señala en su web 2011 como el punto de partida de Solitaire, que finalmente llegaría en 2014. Un libro que aborda la vida detrás de uno de los personajes más enigmáticos y extraños de la serie de Netflix: Victoria Spring (conocida también como Tori), la hermana de Charlie.

"El año pasado, antes de que pasara todo con Charlie y antes de que tuviera que enfrentarme a los Advanced Level [exámenes de acceso a la carrera] y las solicitudes universitarias, yo tenía amigos. Las cosas eran muy diferentes, pero supongo que eso terminó", señala la sinopsis de esta obra.

Este libro resultaba un verdadero éxito con numerosos reconocimientos en los YA Book Prize, los Inky Awards, los Carnegie Medal y los Goodreads Choice Awards. El inicio de una trama paralela a los cómics, que daría como resultado los spin-off novelísticos Nick and Charlie y This Winter.

Novelas de Alice Oseman Cinemanía

Las diferencia entre la obra gráfica y las novelas

Aunque la serie gráfica y las novelas abordan los mismos personajes y la misma línea temporal, Oseman incide en su web en que son historias muy diferentes. Mientras Heartstopper es "feliz, romántica y motivadora", Solitaire es mucho más "oscura" y se centra en el tema de la salud mental. Aunque ambas pueden funcionar por separado, Heartstopper nacía un año antes que Solitaire.

Las historietas se amplían también con la novela Nick y Charlie, que cuenta la historia de Nick cuando se marcha a la universidad y pone en jaque su relación con Charlie. Por su parte, This Winter se ambienta en las Navidades más tristes para Charlie y Victoria, después de una serie de acontecimientos trágicos.

De igual forma, la escritora, ilustradora y guionista también ha trabajado estos años en Radio Silence, I Was Born for This y Loveless. Unos libros independientes en los que la gente también ha puesto el foco, después de que en 2019 la productora See-Saw Films adquiriera los derechos de Heartstopper.

Un futuro prometedor se presenta para la prolífica autora, que a sus 27 años está consiguiendo mover masas con su visión de la juventud actual y la visibilidad hacia los colectivos históricamente reprimidos.

