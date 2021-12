Disney rescata la serie inspirada en 'Los Goonies' tras ser rechazada por Fox

Los Goonies nunca dicen muerto por algo. Es imposible enterrar la nostalgia y devoción de millones de fans por la película de 1985 y eso es algo que en Disney saben muy bien. Por ello, la compañía se ha decidido a hacerse con los derechos de una nueva serie inspirada en el clásico de aventuras dirigido por Richard Donner.

Todo ello ha sido posible gracias también a la asociación de la compañía del ratón con Warner Bros TV. El proyecto se encontraba desde hacía tiempo en manos de Fox, la cual la rechazó después de ver la adaptación del posible piloto escrito por Sarah Watson (The Bold Type). Pero ahora que Disney ha ido heredando los últimos proyectos de Fox, con este creen haber encontrado su gallina de los huevos de oro.

Esta serie, que en este momento lleva por nombre Our Time y recupera en la producción a la compañía de Richard Donner (The Donner Company) y la de Steven Spielberg, Amblin, no es exactamente un remake de la película original. De hecho, se trata de una historia sobre un profesora de escuela que ayuda a sus alumnos a recrear la película plano por plano.

Por ello, de momento es pronto para saber si esta serie contará con miembros del reparto original como Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen o Corey Feldman, entre otros. Tampoco está claro para cuándo podrá verse, pues aún está en desarrollo, lo que sí está confirmado es que el mapa del tesoro podrá encontrarse de nuevo en Disney+, lo cual ya es una gran noticia para todos los fans de Los Goonies.

