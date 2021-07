Dios salve a la Reina: Primera imagen de Imelda Staunton en ‘The Crown’

Ya es algo así como una tradición que cada par de temporadas de The Crown el creador Peter Morgan opte por cambiar los rostros de todo el reparto, en deferencia a los saltos temporales que van encadenando. La lujosa serie de Netflix, sin embargo, ya tiene su final previsto para dentro de dos temporadas, de modo que los nuevos rostros que se han ido reclutando en los últimos meses también serán los últimos que pueblen los pasillos del Palacio de Buckingham. Pronto veremos a Lesley Manville como la princesa Margarita, a Jonathan Pryce como el príncipe Felipe, a Elizabeth Debicki como Diana de Gales, a Dominic West como el príncipe Carlos y a Jonny Lee Miller como el Primer Ministro John Major.

Además de, claro, Imelda Staunton como la reina Isabel II. Staunton, nominada al Oscar por El secreto de Vera Drake y muy conocida entre el público por su encarnación de Dolores Umbridge en la saga de Harry Potter, tomará el relevo de Claire Foy y Olivia Colman para encarnar a la monarca hasta el final de la serie. Tal y como podemos ver en la primera imagen oficial que ha publicado Netflix de ella, el aspecto que ostentará es semejante al que asociamos en la actualidad a la verdadera Reina de Inglaterra, encargada de ponerle rostro durante sus años más veteranos.

Imagen oficial Netflix

Aún no está claro qué acontecimientos retratará en profundidad la quinta temporada de The Crown. Posiblemente se ambiente en los años 90 y, claro, aborde la traumática muerte de Lady Di, pero no se han dado detalles específicos. Esta nueva temporada parte con el listón altísimo que marcó la cuarta entrega, no solo en cuanto a la calidad (refrendada por múltiples premios y nominaciones) sino también la controversia: su visión de la relación de Carlos, Diana y Camilla Parker-Bowles fue muy criticada en círculos cercanos a la Familia Real británica, y desencadenó un debate sobre si The Crown debía ser considerada una ficción histórica o no.

