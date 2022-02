Diccionario de la Tierra Media: todo lo que esconde el tráiler de ‘El señor de los anillos: Los anillos del poder’

Amazon Prime Video nunca había hecho frente a una inversión así: 250 millones de dólares le costaron los derechos de la obra de J.R.R. Tolkien, y un total de 465 millones poner en pie la serie correspondiente. Por mucho que previamente haya manejado grandes cantidades (en series como The Boys u otra adaptación de fantasía heroica, La rueda del tiempo), El señor de los anillos es una marca capaz de intimidar a cualquiera. Incluso a Jeff Bezos. Y que este, tras las aclamadas versiones de Peter Jackson, no pudiera siquiera remontarse a los títulos más conocidos del escritor, no hacía más que complicar las cosas.

Había cierta desconfianza, por tanto, hacia una nueva adaptación de El señor de los anillos. Pero con el paso de los avances esta se ha ido paliando, hasta el punto de que el tráiler emitido en el intermedio de la Super Bowl ha terminado por disipar todas las sospechas que quedaban. El señor de los anillos: Los anillos de poder, pues tal es su título, luce de escándalo, y el hype en el que ha sumido a buena parte de los fans de Tolkien (absténganse plañideras que lamentan la existencia de personas no caucásicas en sus ficciones) nos ha movido a realizar una guía sobre qué detalles nos puede ofrecer sobre la serie. Esta, con más temporadas en ciernes, llega al catálogo de Amazon el próximo 2 de septiembre.

Desarrollada por Patrick McKay y J.D. Payne, y contando entre sus directores con nuestro J.A. Bayona, la historia de Los anillos de poder se ambienta unos mil años antes de lo visto en El hobbit y El señor de los anillos. Está consagrada, de hecho, a explorar qué hay tras esos famosos versos de Tolkien que seguro que os sabéis de memoria: "Tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo. Siete para los señores enanos de piedra. Nueve para los hombres mortales condenados a morir. Uno para el Señor Oscuro, sobre el trono oscuro en la Tierra de Mordor donde se extienden las Sombras".

Ahora que ya estamos con el mood apropiado, centrémonos en todo lo que nos revela el tráiler, si observamos con atención.

Arondir (y Bronwynn)

Ismael Cruz Córdova en 'El señor de los anillos' Amazon

Por mucho que Los anillos del poder se distancie de la trilogía de Jackson (pues tampoco le queda otro remedio), la figura de Legolas como arquero elfo implacablemente cool puede rastrearse en el personaje de Arondir. Se trata de una creación propia de la serie: un elfo silvano (también llamado nandor) que está interpretado por Ismael Cruz Córdova. Vive en los bosques orientales de la Tierra Media, y en el tráiler de Los anillos de poder le vemos realizando una virguería al más puro estilo Orlando Bloom: atrapar una flecha enemiga en el aire, para colocarla en su arco y prepararse a dispararla de nuevo.

Ahora bien, por mucho que no exista ningún Arondir en el canon tolkieniano, su nacimiento está inspirado en uno de los tropos más queridos por el escritor británico: las relaciones interraciales entre elfos y humanos. De Beren y Lúthien a Aragorn y Arwen, pasando ahora por Arondir y otro nuevo personaje, Bronwyn. No aparece en el tráiler, pero sabemos que es una humana interpretada por Nazanin Boniadi, que ejerce de curandera en la aldea de Tirharard. Su romance con Arondir será clave en la trama de Los anillos de poder.

Cazadores errantes

Nueva Zelanda ha vuelto a prestar sus hermosas localizaciones Amazon

Una de las imágenes más llamativas publicadas previamente al tráiler presentaba a J.A. Bayona en pleno rodaje, al lado de dos figuras cubiertas con estrafalarios ropajes. Estos incluyen dos inmensos cuernos de alce que parecen alas observados de la lejanía, y acostumbran a ser el atuendo de varios nómadas, por lo general humanos, que atraviesan la Tierra Media en busca de nuevos asentamientos. Los cazadores errantes, a quienes podemos ver en el avance, no suelen tomar partido en los conflictos de su alrededor... a no ser que haya una causa lo bastante importante como para convencerlos de ello. Puede que en Los anillos de poder se topen con esa causa.

Celebrimbor

Aquí tenemos que hacer algo de trampa. En el tráiler no hay ni rastro de este tal Celebrimbor, pero dado que su presencia en Los anillos de poder está confirmada con el rostro de Charles Edwards, su importancia aconseja que le hagamos espacio. Siguiendo los escritos de Tolkien, sabemos que Celebrimbor es el gobernador de Eregion, un reino elfo cercano a Khazad-dûm y las Montañas Nubladas que se ve envuelto en las intrigas de un tal Sauron. Claro que entonces no dice llamarse Sauron, sino Annatar, y consigue embaucar a Celebrimbor para que funde un cuerpo de hábiles herreros, los Gwaith-i-Mírdain.

Son ellos quienes forjan los Anillos de Poder. Todo forma parte de un plan de Sauron para desmantelar los reinos libres de la Tierra Media, pero el plan se topa con un obstáculo imprevisto cuando Celebrimbor, consciente de la trampa, entrega los anillos forjados sin ponerle al corriente. Antes del enfrentamiento final contra Sauron (ese con el que daba comienzo La comunidad del anillo de Peter Jackson), el Señor Oscuro intenta sonsacarle el paradero de los anillos a Celebrimbor, torturándole hasta la muerte. Es muy probable que presenciemos estos trágicos acontecimientos en la serie de Amazon.

Elrond

Robert Aramayo es Elrond Amazon

A este medio elfo, hijo de Ëarendil, le hemos visto anteriormente con el rostro de Hugo Weaving, pero la versión que protagoniza Los anillos de poder es mucho más joven e impetuosa. Le interpreta Robert Aramayo (a quien vimos como Ned Startk en varios flashbacks de Juego de tronos), y al comienzo de Los anillos de poder es uno de los caballeros más prometedores de Gil-Galad, rey de Lindon. Decidido a seguir ascendiendo en la corte, Elrond lidera las negociaciones con el vecino reino de Moria para mejorar la diplomacia entre enanos y elfos.

Es lo que le vemos hacer en el avance de Los anillos de poder, rodeado de los habitantes del reino enano. Como personaje principal del canon tolkieniano, sabemos que él fue uno de los primeros en sospechar de las intenciones de ese tal Annatar, aconsejando precaución a Celebrimbor. Cuando estalló la guerra contra Sauron, Elrond fue uno de los líderes de la Última Alianza entre hombres y elfos que concluyó con la derrota de Sauron, la muerte del rey humano Elendil y la llegada del Anillo Único a manos de su hijo Isildur.

Su hija, como se veía en las películas de Jackson, es Arwen Undómiel, y su mujer es Celebrían. Es decir, la hija de Galadriel, lo que convertiría a Elrond y a la famosísima dama elfa en suegra y yerno, respectivamente.

Princesa Disa

Sophia Nomvete es Disa Amazon

Como Arondir y Bronwyn, este es un personaje ficticio. Y, como Arondir y Bronwyn, se ha granjeado las rabietas del fandom más apolillado a cuenta de su género y color de piel. Más allá de las tormentas interneteras, sin embargo, la princesa Disa que interpreta Sophia Nomvete apunta a ser uno de los personajes más interesantes de Los anillos de poder: no solo por ser la primera mujer enana con nombre propio y diálogos que vemos en el audiovisual, sino también por su posición preponderante en el reino de Moria. Pues es la esposa del rey Durin IV, y una de las mandatarias que recibe a Elrond como enviado de Lindon antes de que estalle la guerra contra Sauron.

Durin IV

Owain Arthur en 'El señor de los anillos' Amazon

Todos los reyes de Khazad-dûm (civilización enana que habita las minas de Moria) dicen ser la reencarnación del legendario Durin, de ahí que todos ellos ostenten el mismo nombre. Durin IV, como tal, nunca ha tenido mucho protagonismo en los escritos de Tolkien, y esto permite que se pueda indagar con libertad en su relación con Disa. También le sitúa en una coyuntura muy estimulante, pues su predecesor Durin III fue quien recibió los siete anillos de Sauron destinados a los señores enanos. El modo en que Durin lidie con esta herencia determinará la trama de Los anillos de poder.

Galadriel

Morfydd Clark es Galadriel Amazon

Todo apunta a que ella será la gran protagonista de la serie de Amazon. A Galadriel, señora de Lothlórien, siempre la hemos conocido con el rostro de Cate Blanchett, pero su biografía se extiende a lo largo de varios siglos y es uno de los personajes fundamentales en los escritos sobre la Tierra Media. Morfydd Clark es la encargada de interpretarla, y como veíamos arriba es la madre de Celebrían y la abuela de Arwen. También, algo a todas luces relevante en Los anillos de poder, es la hermana de un ilustre guerrero elfo llamado Finrod.

En los albores de la guerra contra Morgoth (el Señor Oscuro que fue el maestro de Sauron antes de que este le sucediera), Finrod acudió junto a su amigo humano Beren en busca de los Silmarils, preciadas joyas en posesión del citado villano. En su camino se toparon con Sauron, quien plantó batalla junto a sus licántropos y como resultado Beren pudo escapar, pero Finrod sucumbió a sus heridas. La muerte de su hermano ha convertido a Galadriel en una guerrera paranoica y deseosa de venganza, que incluso una vez derrotado Morgoth sigue creyendo que el mal acecha en algún rincón de la Tierra Media.

El tráiler muestra a Galadriel, de hecho, en su exploración de los confines del mundo, encaramada a un acantilado de la norteña zona de Forodwaith. Por entonces, nos dice la cronología, ya estaba casada con Celeborn (Marton Csokas en las películas de Jackson), pero la encarnación de Clark no tiene demasiadas ganas de quedarse en casa. Galadriel, como Elrond y Gil-Galad, sospechó desde el principio de Annatar, y en Los anillos de poder desempeñará un papel destacado a la hora de aclarar la conspiración tras la entrega de los anillos.

Gil-Galad

Benjamin Walker es Gil-Galad Amazon

Otro de los grandes héroes de Los anillos de poder. Gil-Galad, mencionado en numerosas ocasiones durante El señor de los anillos de Tolkien, es un Alto Rey de los Elfos: el gobernante de Lindon. Lo interpreta Benjamin Walker, y es él quien se encuentra por vez primera con Annatar a las puertas de Lindon, presentándose este como "el Señor de los Dones". Con buen tino, Gil-Galad rechaza la oferta del Sauron disfrazado; algo que no hace, en el vecino reino de Eregion, el pobre Celebrimbor. Su hombre de mayor confianza en la Corte es Elrond, quien le acompañará durante la guerra en ciernes.

Gil-Galad es el gran nombre de la lucha contra Sauron (podía ser visto, de fondo, en el flashback inicial de La comunidad del anillo) y fue quien lideró junto a Elendil la Última Alianza de hombres y elfos. Por desgracia, en este histórico encuentro sostenido a las puertas de Mordor Gil-Galad resultó muerto en combate, al igual que Elendil. Su pupilo Elrond sobrevivió y con el tiempo lideraría un importante asentamiento de elfos en Rivendel, mientras que Isildur, hijo de Elendil, obtendría el Anillo Único de manos del derrotado Sauron, iniciando la historia que todos conocemos.

Reino de Lindon

Algo ocurre en las inmediaciones de Lindon Amazon

Todo apunta a que esta será una de las principales localizaciones de Los anillos de poder. Durante el tiempo en el que transcurre la serie, Lindon está gobernado por Gil-Galad, y se divide en zonas como Harlond, Forlond (donde reside Elrond) y un nombre que tal vez os suene, los Puertos Grises. Lindon, efectivamente, se extiende hasta el mar, algo que provoca que tenga relación directa (al menos durante un tiempo) con el reino isleño de los humanos de Númenor. De Lindon también proviene Celebrimbor, habiendo fundado el reino de Eregion en las inmediaciones del reino de Gil-Galad.

Lindon fue durante siglos el principal reino elfo, y desempeñó un papel básico en la primera guerra contra Sauron. No obstante, su prosperidad empezó a evaporarse luego de la muerte de Gil-Galad, cuando pasó a estar gobernado por su hombre de confianza Círdan. Para cuando estalló la Guerra del Anillo, el destino de Lindon se unió al de muchos otros hogares élficos de la Tierra Media: esto es, siendo lugar de un éxodo masivo a través de los Puertos Grises. Los mismos desde los que zarpaban, rumbo a las Tierras Imperecederas, Frodo, Bilbo, Gandalf, Galadriel, Celeborn y Elrond al final de El retorno del rey.

Númenor

Esta ciudad tiene los días contados Amazon

La Atlántida de la Tierra Media acapara los primeros y espectaculares segundos del tráiler. Durante siglos fue la civilización más avanzada del mundo en cuanto a ciencia y tecnología, bendecida por los mismos Valar (seres divinos) que habían guiado a los hombres a sus costas. Númenor tenía una buena relación con Lindon, pero la arrogancia de sus habitantes y su sed de conquista fueron provocando un distanciamiento. Dicha arrogancia sería aprovechada por Sauron, que había recalado en el reino, para precipitar su condena

Al más puro estilo Lengua de Serpiente, Sauron manipuló al rey numenoreano Ar-Pharazôn para que realizara sacrificios humanos en honor a Melkor (es decir, el mismo Morgoth que había sido su maestro), y provocara la furia de Eru, Dios absoluto del Universo. Como castigo, la deidad lanzaría un cataclismo sobre Númenor, hundiendo la isla y desencadenando una masacre de la que solo saldría con vida, paradójicamente, el mismo Sauron. Los descendientes de Númenor, por su parte, fundarían en tierra firme los reinos de Arnor y Gondor. Es muy posible que la Caída de Númenor, uno de los episodios fundamentales de la mitología de Tolkien, acapare el metraje de Los anillos de poder.

Pelosos

Markella Kavenagh en 'El señor de los anillos' Amazon

Llamados en versión original harfoot, son la versión previa de los hobbits que vivieron inicialmente en la Comarca. Se caracterizan por tener la piel más oscura y los pies especialmente velludos, y acostumbraban a vivir en las tierras altas y colinas, teniendo una buena relación con los enanos. Antes de recalar en la Comarca ocupaban las inmediaciones del río Anduin y las Montañas Nubladas, lo que permitiría una conexión con las intrigas sostenidas entre Durin IV y los reinos de Lindon y Eregion.

La palabra "Mediano" con la que habitualmente se apoda a los hobbits en El señor de los anillos proviene de los pelosos, que recibieron este nombre de los humanos Dúnedain. Se desconoce si participaron en algún acontecimiento importante previo a la aparición de la familia Bolsón, pero el público siente tanto aprecio por los hobbits que Los anillos del poder no se ha resistido a darles una trama. Sabemos, pues, de mínimo dos pelosos con algo que hacer, interpretados por Megan Richards y Markella Kavenagh; esta última además aparece en el tráiler de Amazon, siendo el único personaje con diálogo ("¿Nunca te has preguntado qué más hay ahí fuera?").

Segunda Edad

Por último, nunca está de más aclararlo. Mientras que la Guerra del Anillo tenía lugar en la Tercera Edad, Los anillos de poder se ambienta por entero en la Segunda Edad, periodo escasamente documentado por Tolkien en sus trabajos. Lo que no quiere decir, claro, que no haya una gran cantidad de información sobre lo que en ella ocurrió. Es un periodo que abarca unos 3.441 años de nada, y da comienzo al poco de la derrota de Morgoth, y los primeros pasos de Sauron como nuevo Señor Oscuro.

Durante la Segunda Edad tuvo lugar la forja de los Anillos de Poder, la Caída de Númenor y la Última Alianza de hombres y elfos: tres acontecimientos clave que a buen seguro acapararán el desarrollo de la serie de Amazon.

