Del fracaso de ‘Doom’ al nuevo ‘Juego de tronos’: Rosamund Pike protagoniza ‘La rueda del tiempo’

Nominada al Oscar en 2015 por su papel en la película de David Fincher Perdida e intérprete reconocida por sus participaciones en el filme de James Bond Muere otro día, la adaptación de Jane Austen Orgullo y prejuicio y la adrenalínica Jack Reacher, Rosamund Pike es hoy en día uno de los grandes nombres a seguir en la industria hollywoodiense. Ahora, la británica se convierte en la gran estrella de La rueda del tiempo, la nueva serie que promete ser el Juego de tronos de Amazon Prime Video.

La actriz debutaba a finales de los años 90, principios de los 2000, en series como Esposas e hijas, Love in a Cold Climate y en la TV movie A Rather English Marriage, antes de dar el gran salto a la franquicia 007. Las décadas siguientes, la actriz participaba en joyas como Bienvenidos al final del mundo (que recordaba estos días en sus redes sociales), The libertine, Fracture, An Education, Nuestro último verano en Escocia, La corresponsal o Madame Curie, entre otros brillantes títulos.

Pike también se ha convertido en una habitual de los blockbusters- más allá de la calidad de alguno de ellos- con apariciones en Los sustitutos, Ira de titanes, Johnny English Returns, El gran año o el filme de 2020 de Netflix I Care a Lot. En este último título coincidía con Peter Dicklange, Tyrion Lannister en Juego de tronos. ¿Le habrá pasado el testigo al frente de la mejor fantasía medieval?

Una adaptación muy diferente

La rueda del tiempo es la nueva serie creada por Rafe Judkins- coguionista de Uncharted-, una adaptación de la saga literaria de Robert Jordan. Sin embargo, esta versión ha obligado a que la actriz tenga que justificar su participación, después de su trabajo en otra adaptación que fracasó estrepitosamente: Doom (Andrzej Bartkowiak, 2005), el filme basado en la célebre franquicia de videojuegos.

"No era una jugadora. No entendí lo que estábamos haciendo. Si hubiera sabido lo que sé ahora, me habría sumergido en todo y habría comprendido por completo el proyecto como lo hago ahora [en La rueda del tiempo]", destacaba la actriz para Collider.

Implicada en el universo de La rueda del tiempo, la actriz se mueve entre profecías y grandes poderes en el papel de Moiraine Damodred, la Aes Sedai en la búsqueda del Dragón Renacido y su preparación para la Última Batalla. Su papel como guía podría ser la clave para enfrentar todos los peligros presentes. Pike dará mucho de qué hablar estas semanas.

