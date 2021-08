De la estaca al Photoshop: Sarah Michelle Gellar trolea a estos villanos de 'Buffy' como una auténtica cazavampiros

Hace ya 18 años que Sarah Michelle Gellar colgó la estaca de Buffy Summers, pero su ingenio de Cazadora sigue intacto. Y si no que se lo pregunten a Adam Busch, Tom Lenk y Danny Strong, que los fans de Buffy, cazavampiros conocen por haber dado vida a los maquiavélicos nerds de instituto Warren Mears, Andrew Wells y Jonathan Levinson, el Trío.

Los actores que dieron vida a este inolvidable grupo de villanos se han reunido recientemente, tal y como Strong ha compartido en redes:

"Celebros criminales juntos de nuevo conspirando a las afueras de una lavandería. Sunnydale se esconde con miedo sin saber qué van a hacer ahora", ha escrito el actor junto a la imagen.

Sarah Michelle Gellar, cazavampiros entregada incluso cuando ya se ha jubilado, no ha tardado en responder. Eso sí, lo que preocupa a la actriz no es tanto la amenaza de Strong como que no la hayan invitado al reencuentro, algo que ha resuelto echando mano del Photoshop:

Y es que, a falta de estacas y ballestas, buena es la tecnología. Como vemos, Gellar ha optado por incluirse en la foto de sus compañeros y ha escrito: "Oh, perdón, ¿se ha perdido mi invitación en el email? *Patada giratoria". Casi podemos imaginarla golpeando a estos 'enemigos' con la destreza que caracteriza a Buffy. Lo mismo ha debido pasarle a Lenk, que ha respondido al montaje con una súplica: "Por favor, no nos hagas daño".

Strong ha preferido compartir la publicación y aceptar la derrota (otra vez):

"¡¡¡¡Argh!!!! ¡¡¡Vencido otra vez!!! Puede que hayas ganado esta vez (otra vez) (siempre), pero tus archienemigo volverán. Tal vez. Depende de la disponibilidad de Tom. ¿Y por qué nadie me reconoce que te dije que destruyeras los orbes? ¡Es como si nunca hubiera pasado!". El actor se refiere al momento en el que Jonathan le revela a Buffy cómo derrotar a Warren en la temporada 6.

Además de Gellar, Michelle Trachtenberg, que interpretaba a Dawn, la hermana pequeña de la protagonista, también ha participado en los comentarios y ha preguntado con mucho humor por qué no había sido invitada a la reunión. Sin duda, a falta de reencuentro multitudinario, las redes nos han regalado una nueva y jocosa 'batalla' entre algunos de nuestros personajes favoritos de Buffy, cazavampiros. Y, una vez más, la Cazadora ha sido la vencedora. Veremos qué pasa en el siguiente encuentro.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.