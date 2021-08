David Duchovny se vuelve a poner el bañador rojo de 'Expediente X' para Netflix

Da igual lo mucho que David Duchovny haya trabajado todos estos años y los personajes y proyectos tan variopintos que haya compaginado (Californication, sin ir más lejos); su nombre siempre estará ligado al fenómeno Expediente X, la serie que lo catapultó a la fama junto a Gillian Anderson y al que volvía hace unos años para ponerse una vez más en la piel de Fox Mulder.

Gran referente de la ciencia-ficción, los fans de lo paranormal y los extraterrestres hicieron de la serie de Chris Carter uno de los títulos más aclamados de la pequeña pantalla desde su arranque en 1993. Y, casi tres décadas después, el actor homenajeará al investigador del FBI al que dio vida durante tantos años recuperando una de sus prendas veraniegas que causó sensación entre los seguidores de Expediente X: el bañador rojo.

Si bien es cierto que el personaje se pasó la mayor parte del tiempo en traje, en el episodio Duane Barry de la segunda temporada pudimos ver a Mulder saliendo de la piscina con un minúsculo traje de baño. Se trata de una secuencia corta, pero igualmente se ha convertido en una de las favoritas del público. Te refrescamos la memoria con esta imagen:

Fotograma de 'Expediente X' Cinemanía

El actor participará ahora en La directora (se estrena este viernes en Netflix), donde da vida a una versión ficticia de sí mismo y en la que se vuelve a poner el bañador rojo de Expediente X. La serie sigue a Sandra Oh en la piel de Ji-Yoon Kim, la primera mujer no blanca en dirigir el departamento de Inglés de una destacada universidad, que en determinado momento se topa con el actor.

Fue la guionista Amanda Peet la que tuvo la idea de que el primer encuentro entre Duchovny y Oh fuera en una piscina, con el primero saliendo del agua con su Speedo. "Me encetaba la idea de que el personaje repite sus momentos icónicos en casa, como un imbécil loco de Hollywood", ha explicado Peet a EW, que tiene las imágenes en exclusiva. Cuando se lo propuso al actor, este aceptó sin dudarlo.

Aquí está la prueba:

Peet, que conoce a Duchovny desde hace años, sabía que a este no le importaría reírse de sí mismo: "Tiene estas credencias académicas serias, pero está dispuesto a hacer el tonto. Le dije: 'Entiende que estás interpretando una versión de ti... No tienes la protección de esconderte detrás de un personaje'. Y me respondió: '¿Dónde hacemos esto? ¿Pittsburgh?".

La publicación también ha podido hablar con el actor sobre esta escena en la que se ha puesto el bañador de Mulder: "Suelo evitar negociar con ciertas cosas icónicas de mi carrera. Me siento patético al hacerlo, además de que creo que nadie recuerda cosas de hace tanto tiempo. Pero Sandra es fantástica y divertida, y Amanda es brillante, divertida y buena persona, y ha escrito una serie genial, inteligente, que está liderando. Estoy orgulloso de estar con ella en esto. Si me dice: 'David, salta'. Yo digo: '¿Cómo de alto quieres que salte con un bañador rojo?".

