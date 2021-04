David Duchovny: "Las teorías de la conspiración son divertidas, pero peligrosas"

Saber distinguir la ficción de la realidad no quita que, con el tiempo, los fans de toda la vida de Expediente X nos hayamos llevado alguna sorpresa que otra. Si ya cumples años y Scully marcó tu adolescencia, por ejemplo, es complicadillo ver a Gillian Anderson convertida en toda una Margaret Thatcher. Y, si fuiste fan a muerte de Fox Mulder, es chocante descubrir que a David Duchovny no le hacen ninguna gracia las teorías de la conspiración.

Durante una charla en el podcast de Rob Lowe (vía io9), Duchovny cortó en seco a su excompañero de Californication cuando este se confesó fan de las conspiranoias. "Las conspiraciones son divertidas, sí, pero en la vida real son respuestas fáciles a preguntas complejas", señaló el actor.

"Las conspiraciones siempre acaban encontrando a un villano, o tal vez a dos, responsables de todos los males del mundo. Y yo no creo que eso ocurra habitualmente", prosiguió Duchovny, quien pasó a recordar algunos encuentros especialmente delirantes con los seguidores más far out de Expediente X.

"¿Has oído hablar de los reptilianos? ¿Te suena esa movida? Hace un par de años no paraban de preguntarme por hombres lagarto, y yo no tenía ni idea de que era tan importante", comenta. "Ahí estaba yo, firmándole un autógrafo a alguien, y de repente me dicen: 'Fulanito es un reptiliano o un lagarto'. Y yo me quedaba en plan: 'Vale, ¿por qué está diciéndome que ese tío es un lagarto? No lo pillo".

Conforme Duchovny describe sus contactos con los fans de lo paranormal, uno entiende que acabase de ellos hasta el moño. "Cada vez que una conspiración se ponía de moda, yo no me enteraba, pero la gente daba por hecho que estaba al tanto porque interpreté a Mulder cuando a mí se me escapaba completamente".