Dafne Keen (‘La materia oscura’) cree que las películas Disney son peligrosas para las niñas

En la larga trayectoria de Walt Disney Pictures, los grandes clásicos animados han perpetuado ciertos roles de género mediante su fijación en cuentos de hadas tradicionales e incluso la identificación de cada una de sus protagonistas femeninas como “princesas Disney”. Esta etiqueta no tenía por qué corresponderse a un título nobiliario, ya que incluía a cada mujer que tuviera un papel preponderante en la película de turno, pero es muy ilustrativa de cómo ha sido la representación femenina durante décadas en los films de la Casa del Ratón, y de lo que el público infantil ha ido consumiendo.

Dafne Keen solo tiene 15 años, pero es muy consciente de esta problemática representación y del modo que ha afectado al mundo que habita. La joven actriz fue descubierta en Logan y ahora interpreta a Lyra en La materia oscura, adaptación de los libros de Philip Pullman que recientemente estrenó su segunda temporada. Fue, de hecho, durante la promoción de esta última cuando Keen fue entrevistada por Elle, y tuvo oportunidad de reflexionar sobre los roles de género que el cine de Disney ha ido transmitiendo a varias generaciones antes que ella.

“Las películas de Disney, si las revisas, son extremadamente malas para las niñas”, defiende, y no parece creer que haya habido un gran cambio en los últimos años, con los estrenos de films como Enredados, Frozen o Vaiana. “Incluso las que no son tan antiguas. Son peligrosas porque no aciertas a distinguir que está realmente mal, y aún nos queda un largo camino por recorrer”. En este sentido, Keen agradece que Lyra diste de ser una damisela en apuros esperando a que la salve el protagonista masculino, reivindicando su valía como personaje complejo con multitud de defectos que lo hacen humano.

La crítica de género de Keen se aplica también a otras películas alejadas de Disney, y que incluso pertenecen a la saga en cuyo seno alcanzó la fama, X-Men. La actriz confiesa que su personaje favorito de esta franquicia ha sido siempre la Mística interpretada por Jennifer Lawrence, aunque señala que esta también se sitúa en “el mundo sexista donde vivimos”, pues se ve en la obligación de utilizar la sexualidad para lograr sus objetivos. La materia oscura, desarrollada por Jack Thorne y protagonizada por Ruth Wilson y Lin-Manuel Miranda (entre otros) se emite semanalmente en HBO.