Crítica de 'Percy Jackson y los Dioses del Olimpo': la serie con potencial para convertirse en la 'Harry Potter' de una nueva generación

Percy Jackson nació de la misma necesidad de la que nacieron las historias griegas: la de entender un fenómeno natural. Igual que necesitábamos a Pandora y a Prometeo para saber de dónde vienen la esperanza y el fuego, tuvo que llegar un chico de doce años para que descubriésemos que la dislexia y el déficit de atención indican sangre olímpica en las venas o, lo que es lo mismo, que alguno de tus padres seguramente sea un dios griego.

Bueno, en realidad, quizá nosotros no lo necesitábamos, pero un padre que acababa de descubrir que su hijo tenía problemas de aprendizaje, sí. Por ello, cuando este le pidió a principios de los 2000 que se inventase un cuento mitológico para ir a dormir, Rick Riordan le contó la historia de Percy Jackson y de cómo descubrió que era hijo de Poseidón y que su dislexia venía dada porque podía leer griego antiguo. “Deberías escribirlo”, le contestó su hijo. Y él se lo tomó en serio.

Ese cuento para ir a dormir se convirtió en una saga literaria infantil y, esos libros para niños, en dos películas hollywoodienses juveniles que todo aquel fan (o semidiós, como los ha apodado su autor) de las aventuras de Percy, Annabeth y Grover quiso olvidar de inmediato. Incluido el propio Riordan, quien peleó sin éxito con el estudio para que sus libros fuesen adaptados como merecían y no como otra más de esas películas juveniles que estaban de moda por aquella época.

Sin embargo, los semidioses no perdieron la esperanza de contar con una adaptación digna y, en 2020, el escritor anunció lo que llevaban 10 años esperando: las aventuras de Percy Jackson llegarían a Disney+ en formato serie bajo su supervisión, con una temporada dedicada a cada libro y con el carismático Walker Scobell (ese joven apadrinado en la industria por Ryan Reynolds tras aparecer con él en El proyecto Adam), como protagonista.

'Percy Jackson y los Dioses del Olimpo' Cinemanía

Una perfecta historia mitológica para niños

Esta es una historia infantil. Lo decimos porque, como no podía ser de otra manera, existe en internet quien no ha dudado en criticar negativamente esta adaptación por la obviedad de sus diálogos y la necesidad de dar explicaciones sobre cada origen de cada criatura mitológica y cada historia de venganza y amor de cada uno de los dioses del Olimpo. Para gustos, usuarios de Twitter.

De ahí ese necesario "érase una vez..." con el que se ha iniciado este artículo. Puede que los fans iniciales de los libros lleven más de una década esperando una buena adaptación, pero la realidad es que, en ese tiempo, aquellos semidioses de entre 9 y 12 años que a principios de los 2000 suplicaban a Rick Riordan un digno salto a la pantalla pasaron de estar en su preadolescencia a ir a la universidad y tener sus primeros trabajos.

'Percy Jackson y los Dioses del Olimpo' Cinemanía | David Bukach

En ese mismo tiempo, nuevos niños obsesionados con la mitología griega viajaron (y siguen viajando) por primera vez al campamento mestizo para descubrir las historias de los hijos de los dioses. Y es que Percy Jackson siempre trató de eso y, por mucho que les pese a aquellos ya más cerca de los 30 que de los 20 a los que no les ha gustado el tono infantil de la producción, de eso sigue tratando.

El error de aquellos fans iniciales decepcionados con la serie fue el pensar que Percy, Annabeth y Grover crecerían con ellos en vez de acompañar a estos nuevos semidioses en su ilusión por conocer el mundo de Percy Jackson, una misión que tanto el autor como los actores y todos aquellos involucrados con la producción pueden estar orgullosos de haber cumplido (¡y lo dice una servidora en sus late 20s con la aprobación de su primo de 12 años!).

Una serie de referencia para la nueva generación

Que esta explicación no haga suponer que la serie no ha gustado a ninguno de sus antiguos fans; solo era necesario entrar en Twitter después del estreno de cada episodio para ver cómo adultos con trabajos de adultos se emocionaban cada vez que un Percy de 12 años miraba a su amiga Annabeth (con una temporada dedicada a cada libro, y suponiendo que lleguemos a verlos todos en la pequeña pantalla, este va a ser el slow burn más largo de la historia).

El mérito, más allá de tratarse de una adaptación fidedigna y de los buenos efectos especiales, es de un reparto que encaja a la perfección con los personajes a los que interpretan (aquellos que hayan visto Brooklyn 99 estarán de acuerdo con que nadie mejor que Jason Mantzoukas para dar vida al dios del vino y la diversión) y que transmite el cariño con el que está tratada esta historia.

Fotograma de 'Percy Jackson y los Dioses del Olimpo' Cinemanía

A Walker Scobell, quien enamoró al mundo en su papel de un mini Ryan Reynolds en El proyecto Adams, se unen otros dos jóvenes talentos que no han tardado en ganarse el mismo apoyo: Aryan Simhadri en el papel del sátiro Grover y Leah Jeffries en el de Annabeth, la perfecta hija de Atenea a quien haríamos bien en no perderle la pista (y a quién no esté de acuerdo, que discuta con el propio Rick Riordan, que fue quien muy acertadamente la eligió).

En definitiva, si de algo puede estar orgulloso su autor, pues, además de haber conseguido por fin la adaptación que siempre soñó, es de haber creado una historia que sigue emocionando a los niños y que, si Disney quiere (¡esperamos ansiosos el anuncio de su renovación!), acompañará y crecerá junto a una nueva generación. Seamos un poco generosos: nosotros tuvimos a Harry Potter, Dejemos que ello tengan a Percy.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.