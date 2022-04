Courteney Cox horroriza a sus seguidores con un filtro de 'Friends'

Comprobado: ni siquiera a los actores protagonistas de Friends les queda bien este filtro de Friends. Courteney Cox, la maniática pero adorable Monica Geller en la aclamada sitcom de los 90, ha querido probar una aplicación inspirada en sus personajes en la serie, y el resultado no podría ser más terrorífico.

Como podes ver a continuación, esta aplicación transforma las caras de los usuarios en las de Ross Geller (David Schwimmer), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), Chandler Bing (Matthew Perry), Rachel Green (Jennifer Aniston), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), y, por supuesto, Monica Geller. Sin embargo, todo va empeorando con cada nuevo rostro:

El vídeo arranca con caras relativamente reconocibles: vemos cómo Cox se convierte en Ross y Joey, recitando frases tan icónicas de los personajes como ese "¿Cómo va eso?" del personaje de LeBlanc. Sin embargo, la actriz pronto es incapaz de diferenciar a quién pertenece cada rostro.

"¿Quién es esa? ¿Es Monica? No estoy segura. ¿Es Rachel? No sé", se pregunta una confusa Cox: "Esta es una de las peores aplicaciones que he visto". Cuando llega a la cara de Chandler, la actriz bromea con que su pareja en pantalla tiene rosácea. Finalmente, llega a una transformación especialmente horripilante y zanja: "¿Soy yo? Me siento fatal conmigo misma".

Sin duda, esta aplicación no hace justicia a los protagonistas de una sitcom que cambió la historia. En mayo del año pasado, por fin HBO Max estrenaba el esperado especial Friends: The Reunion, un reencuentro televisivo que volvía a juntar a Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc, Perry y Schwimmer en el mismo set donde rodaron Friends. Una hora y 43 minutos en la que los actores recordaron anécdotas de la serie que los catapultó al estrellato, desvelaron secretos e hicieron todo tipo de confesiones.

