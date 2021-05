'Cobra Kai': Mira qué villano de la saga 'Karate Kid' reaparece en la cuarta temporada

Netflix ha publicado un pequeño vídeo para poner los dientes largos a los fans de Cobra Kai de cara a la cuarta temporada, que tiene previsto llegar a la plataforma en el último cuatrimestre del año. Antes de mostrarnos imágenes de los nuevos episodios, lo que han hecho es adelantar la reaparición de un personaje bien conocido por lo seguidores de la saga Karate Kid de la que bebe la serie.

Se trata de Terry Silver, el fundador del dojo Cobra Kai que ejercía como villano en Karate Kid III (John G. Avildsen, 1989). El actor que lo interpretó entonces, Thomas Ian Griffith, retoma el papel en la serie ambientada décadas después de la saga cinematográfica. En el vídeo publicado por Netflix se le puede ver de espaldas, siendo reconocible por su icónica coleta.

"El hombre que no resiste no puede luchar. El hombre que no puede respirar no puede luchar. El hombre que no puede ver no puede luchar", proclama su voz en off. Se trata del mantra que Silver enseñaba a los estudiantes de su dojo para que lucharan tan duro como fuera necesario para ganar.

Una cartela final revela la frase más recordada del personaje: "Ahora empieza el verdadero dolor". Lo mismo que dijo a Daniel LaRusso (Ralph Macchio) en Karate Kid III antes de empujarlo de vuelta al combate.

Está claro que la reaparición de Terry Silver en Cobra Kai implica que se avecinan malas noticias tanto para Daniel como para Johnny Lawrence (William Zabka).