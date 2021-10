Claire Foy protagonizará una serie sobre los secretos más oscuros de Facebook

Cada cierto tiempo, Aaron Sorkin y David Fincher se topan en Internet con un deseo colectivo y ardiente de que saquen tiempo para hacer una secuela de La red social. Y es algo bastante comprensible, teniendo en cuenta los giros que han sufrido en los últimos años tanto la imagen pública de Facebook como la de su controvertido fundador, Mark Zuckerberg. Las críticas han dado paso a los escándalos y las demandas, y justo esta semana Zuckerberg afronta un peliagudo proceso en el Senado de los EE.UU., donde Frances Haugen ha realizado una sentida declaración exigiendo una normativa más estricta para el funcionamiento del gigante de las redes sociales. Solo es un episodio más en una trayectoria accidentada, turbia y, sí, enormemente cinematográfica.

Este verano también fue publicado en EE.UU. An Ugly Truth: Inside Facebook’s Battle for Domination, escrito por Sheera Frenkel y Cecilia Kang, y topándose con un éxito de ventas instantáneo. De ahí que tenga sentido el nuevo gran proyecto de la entente que forman dos estudios independientes como son Anonymous Content (productora de Spotlight, Mr. Robot u ¡Olvídate de mí!) y wiip (Mare of Easttown, Dickinson), queriendo llevar a la pantalla el libro de Frenkel y Kang en compañía de sus reportajes publicados en el New York Times y las reveladoras investigaciones de Andrew Marantz para el New Yorker. El resultado: una serie titulada Doomsday Machine que parte con el objetivo de retratar los últimos años de Facebook en toda su gravedad y miseria.

Según recoge Deadline, el proyecto ya ha encontrado actriz para interpretar a la directora de operaciones de la compañía Sheryl Sandberg, figura que aunque no apareció en el film de Fincher es consustancial al desarrollo de la red social. La elegida no es otra que Claire Foy, quien recientemente ganara su segundo Emmy por encarnar a la reina Isabel II en The Crown (esta vez a título de estrella invitada), mientras que aún no hay noticias de quién pondría rostro a Zuckerberg. Doomsday Machine, que aún no ha sido adquirida por ningún canal o plataforma, está desarrollada por Ayad Akhtar, y quiere realizar un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos descritos por Frenkel, Kang y compañía.

De este modo, la serie daría comienzo en las elecciones de 2016, cuando Facebook empezó a acaparar titulares por la aparición de las fake news en sus publicaciones, y se extendería hasta las luchas internas y revelaciones más recientes que ha publicado el Wall Street Journal. Esto es, el trato a favor de usuarios VIP como Donald Trump, el conocimiento que existía en la empresa de los riesgos de salud mental para sus usuarios, o los intentos de Zuckerberg por manipular la opinión pública a través de la afluencia de noticias positivas sobre la propia red social. Doomsday Machine aún no tiene previsto un inicio de rodaje.

