Charlie Brooker dice que ‘Death to 2020’: Teaser de lo nuevo del creador de ‘Black Mirror’

Black Mirror se ha pasado cuatro temporadas conjurando horizontes distópicos para la humanidad, donde el avance de la tecnología nos llevaba a la perdición y demostraba lo indefensos que estamos. Y no obstante, ninguno de los futuros pergeñados por Charlie Brooker llegó a predecir el infernal año que ha sido (y que pronto afortunadamente va a dejar de ser) 2020. Brooker, en su cuenta de Twitter, se ha mostrado consciente de esto compartiendo un misterioso teaser en torno a lo que parece ser un nuevo contenido para Netflix, plataforma donde ha tenido lugar el desarrollo tardío de su serie estrella.

La cuarta temporada de Black Mirror llegó a la plataforma a finales de 2017, y el famoso episodio interactivo Bandersnatch hizo lo propio a finales de 2018. Hay precedentes, por tanto, para creer que el supuestamente titulado Death to 2020 se estrene en la recta final de diciembre, aunque el teaser solo habla de próximamente y tampoco dice gran cosa sobre lo que nos podemos esperar de esta obra. “2020: ni siquiera los creadores de Black Mirror podían haberse inventado un año así”, reza el avance, “pero tienen algo que añadir: muerte a 2020”. Brooker no ha dado más pistas sobre qué es exactamente Death to 2020, aunque recientemente uno de los involucrados en el proyecto se fue de la lengua y pudo darnos una pista.

Al parecer, Hugh Grant es uno de sus protagonistas, y a finales de este noviembre dijo que lo nuevo de Charlie Brooker era un “mockumentary sobre 2020”. Este falso documental, sin relación aparente con Black Mirror, contará con Grant interpretando a un historiador. “Es para Netflix”, proseguía el intérprete británico, “e interpreto a un historiador que es entrevistado sobre el año. Soy bastante repelente, en realidad. Y os gustará mi peluca”. Se llame finalmente Death to 2020 o no, parece que pronto podremos disfrutar del Brooker más satírico, y despedir el año con una sonrisa torcida.