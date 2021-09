"Él pensaba que era mi jefe": Cary Fukunaga revela sus conflictos con Nic Pizzolatto rodando 'True Detective'

Por mucho que uno vaya de cinéfilo serio, las historias de salseo en el plató nunca perderán su atractivo. Máxime si estas afectan a un título tan señero como la primera temporada de True Detective. El director Cary Fukunaga, que ahora estrena Sin tiempo para morir, ha recordado el conflicto que vivió entonces con el guionista Nic Pizzolatto.

Aunque las críticas de True Detective fueron estupendas y Fukunaga acabó llevándose un Emmy por su trabajo, el director no guarda un buen recuerdo de un rodaje al que considera marcado por "un desequilibrio de poder".

"Me presentaron True Detective de la misma manera que nosotros la vendimos: como una película independiente hecha para televisión", recuerda Fukunaga en una entrevista con The Hollywood Reporter (vía The Playlist). "El director y el guionista eran un equipo".

Sin embargo, llegados ya al plató, la jerarquía de la serie se reveló como algo muy diferente. "Durante el transcurso del proyecto, Nic empezó a pensarse que era mi jefe", recuerda el cineasta. "Y yo me quedé en plan: 'Pero tú no eres mi jefe. Somos socios. Nosotros colaboramos".

Por si fuera poco con este desencuentro, Fukunaga tuvo que vérselas con una HBO que prestaba todo su apoyo a Pizzolatto, considerado como el auténtico genio detrás del proyecto. "Cuando llegamos a postproducción, gente como [el antiguo presidente de programación de HBO] Michael Lombardo le dieron todo el poder a Nic. Fue descorazonador, porque nuestra sociedad no parecía justa".

De esta manera, Cary Fukunaga no se priva de lanzarle una última pulla a su excompañero. "Nic es un guionista muy bueno, pero creo que necesita que le paren los pies", afirma. "Todo gira demasiado en torno al guion y no lo suficiente en torno a la dinámica de la historia. Mi lucha con él se centró en torno a retirar algunas de estas escenas de diálogo tan largas y darles algo de respiro. Diferíamos en el tono y en nuestros gustos".

Más allá del mal sabor de boca que aún le queda a Fukunaga, lo cierto es que las temporadas segunda y tercera de True Detective, ya bajo el control total de Nic Pizzolatto, tuvieron una acogida mucho más fría que el debut de la serie… aunque tampoco les faltan defensores irreductibles. Como señala el propio director, todo es cuestión de gustos.