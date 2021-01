'Bruja Escarlata y Visión' 1x01: ¿Qué demonios pasa el 23 de agosto?

Tras más de un año de sequía a causa de la pandemia, Marvel Studios ha regresado a la pantalla con su primera serie para Disney+: Bruja Escarlata y Visión. Su apuesta más demente, impredecible y rompedora ha llegado para conquistarnos con su homenaje a la historia de las sitcoms ya desde el primerísimo de sus episodios.

--- Spoilers de 'Bruja Escarlata y Visión 1x01 ---

El capítulo es puro años 50: desde el look de sus personajes hasta la ambientación, pasando por la forma de hablar, la vocalización exagerada, el tono cantarín y la gestualidad extrema. El piloto se rodó precisamente con audiencia en vivo, como los shows de la época, y eso es evidente en la puesta en escena. Y, por supuesto, tampoco faltan las risas enlatadas en los momentos de humor ingenuo pero eficaz.

Todo comienza, como buena comedia clásica, con su propia cabecera en blanco y negro: música entusiasta, un coche con unos recién casados (la sokoviana de Elizabeth Olsen y el androide de Paul Bettany) que llegan a Westview y un cartero que saluda despreocupado. Wanda y Visión nos adentran durante 30 maravillosos minutos en una casa unifamiliar de un pueblo aparentemente idílico, con vecinos de de sonrisas imborrables, un ir y venir de gags y toques de comedia screwball en en formato 4:3.

'Bruja Escarlata y Visión' (Disney+)

Los acompañamos durante un 23 de agosto, fecha que tienen señalada en el calendario con un corazón, aunque ninguno de los dos recuerda a qué se debe esa referencia tan romántica. Los primeros 15 minutos nos presentan la nueva vida de los protagonistas en la ciudad y sus preocupaciones domésticas, sorprendentemente mundanas para unos vengadores, con el 23 de agosto como desencadenante de una sucesión de malentendidos que provocan situaciones confusas, hilarantes y surrealistas.

Visión (que se pone la cara de Bettany para salir a la calle, atentos a los destellos que acompañan a su transformación) hace informes en un servicio de informática mientras Wanda conoce a su vecina Agnes (apoteósica Kathryn Hahn), que se presenta con una planta y una contundente frase, toda una declaración de intenciones: "Perdón por no pasarme antes. Mi suegra estaba en la ciudad, así que yo no".

La cosa transcurre tal que así: Visión es un divertido pez fuera del agua en su oficina ("No tengo esqueletos en mi armario, señor") mientras Wanda charla amistosamente con su vecina. Visión descubre que el famoso 23 de agosto se refiere a la cena que había organizado en casa con su jefe, el señor Heart (de ahí el corazón),y la mujer de este, mientras Wanda perfecciona sus técnicas de seducción con una revista (Cómo tratar a tu marido para mantener a tu marido) y la inestimable ayuda de Agnes. Y, entre tanto, se cuela un anuncio publicitario sobre una tostadora "con la que no quemar las tostadas de tu marido", una revolución creada por Industrias Stark (guiño para los fans del MCU).

Adivina quién viene a cenar esta noche

Una cosa es prepararte para sorprender a tu marido con una velada romántica, con velas y luz tenue, y otra tener que improvisar algo para cenar porque tu marido se presenta en casa con su jefe y la esposa de este. Así arranca la segunda parte del episodio, con Wanda en sugerente camisón confundiendo al señor Heart con Visión. "El saludo sokoviano", justifican los anfitriones, aprovechándose del poco conocimiento sobre cualquier cultura que no sea la suya de los norteamericanos.

La cosa se va torciendo aún más cuando la protagonista trata de cocinar lo que le ha prestado Agnes. El pollo se quema, después se vuelve huevo (por arte de magia), lanza la langosta por la ventana... Y Visión, entre tanto, trata de entretener a los invitados al son de Yakety Yak y En la granja de mi tío.Típica comedia familiar en la que lo más sencillo se vuelve complicado y confuso (y encima, con la presión añadida de tener que ocultar sus poderes).

La cena desemboca en desayuno ("Es muy europeo", otro zasca a la incultura yanqui, personificada en la dulce e hilarante señora Heart) y la velada da pie a las clásicas preguntas: ¿De dónde venís? ¿Cuál es vuestra historia? ¿Por qué habéis venido? Pero ninguno de los protagonista lo recuerda. Algo pasa. La tensión va en aumento hasta que el señor Heart se atraganta y Visión sale del trance para salvarle la vida.

Todo vuelve a la normalidad en cuestión de segundos. El ceño fruncido de Wanda tras la revelación de no conocer su propia historia desaparece para volver a dejar paso a la sonrisa eterna. Eligen el 23 de agosto como fecha de su aniversario, adoptan Yakety Yak como su canción y crean anillos de casados. El clásico final feliz... si no fuera porque el episodio termina con una mano que toma notas en el presente mientras observa a los tortolitos en su sitcom de los 50.

'Bruja Escarlata y Visión' (Disney+) Cinemanía

En la pantalla que tiene a la izquierda de la televisión, vemos una espada rodeada por un círculo, el símbolo de S.W.O.R.D., agencia marvelita encargada de amenazas extraterrestres, algo así como la S.H.I.E.L.D. espacial, creada por Josh Whedon en 2004 en Astonishing X-Men. Cabe recordar ahora que en una de las escenas postcréditos de Spider-Man: Lejos de casa,Nick Furia establecía operaciones en el espacio con ayuda de los Skrull. Veíamos al espía en el cuartel general espacial de S.W.O.R.D. ¿Serán ellos los que están detrás de este experimento que parece ser Westview?

También es posible que esta sea la antesala de un arco futuro en el que ahonden en Invasión Secreta, saga en la que S.W.O.R.D. tenía mucha importancia. ¿Será Abigail Brand, la jefaza de esta división, la que mira las pantallas que sigue la vida de sitcom de Wanda y Visión? Y cuidado porque hay filtraciones que apuntan a que van a empezar a rodar una miniserie de Invasión Secreta en junio...

Bruja Escarlata y Visión tiene un arranque impredecible, divertido, puro deleite para los amantes de las comedias clásicas. También es un campo de juego único para sus talentosos protagonistas, que firman su mejor versión de Wanda y Visión hasta el momento (mención especial para Elizabeth Olsen, brillante con los efectos prácticos al más puro estilo Elizabeth Montgomery enEmbrujada).Son faldas plisadas y melenas cortas con ondas definidas, también fedoras y trajes de caballero. Se mimetizan con los andares de la época, así como con su forma de hablar y con las expresiones que se usaban.

La serie es Te quiero, Lucy. Es Here Come the Nelsons. Es El show de Donna Reed. También El show de Dick Van Dyke. Y, pese a no parecerlo, sigue siendo Marvel, en el gusto por el detalle, en las ganas de sorprender, en su intachable factura. También en sus pistas en relación a la importancia que puede tener esta serie en futuras producciones. No es la Marvel de acción pura (de momento), es la Marvel contenida, una Marvel doméstica y cómica como nunca la habíamos visto. ¿Estamos ante una de las mejores apuestas audiovisuales de la Casa de las Ideas? Posiblemente sí. Estamos, sin duda, ante uno de los mejores arranques.