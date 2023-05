‘Los Bridgerton’, la serie original de Netflix, se encuentra en el top 1 de las ficciones más vistas en España con el reciente estreno de la tercera temporada 'Bridgerton: Reina Carlota'. Hace solo unos días que este spin-off vio la luz y lidera el ranking de esta plataforma como la más popular.

Esta serie de romance histórico se basa en las novelas de éxito de Julia Quinn, que poseen el mismo título, ambientadas en el mundo competitivo de la alta sociedad de Londres durante el período Regencia. Como es propio de Netflix, cada temporada cuenta con ocho episodios.

Pero si aún no te has adentrado en el mundo de ‘Los Bridgerton’, aún estás a tiempo de ponerte al día con los episodios y descubrir el verdadero mundo que rodeaba a la reina Charlotte. Si por el contrario eres un fan y has superado la maratón de la serie, hay muchas curiosidades, anécdotas y escenas que esconden secretos sorprendentes que probablemente no sabías.

Pero este artículo está dirigido a todos los públicos: tanto si has visto la serie como si te quieres adentrar en ella, toma nota de todas estas curiosidades que no pueden pasar desapercibidas para entender mejor la historia y las costumbres de Duque de Hastings, Anthony Bridgerton, Daphne o Penelope Featherington y todo el universo que rodea a ‘Los Bridgerton’.

1. Julie Andrews pone voz a Lady Whistledown

La popular actriz Julie Andrews, conocida por interpretar a la icónica niñera, Mary Poppins, o protagonizar la inolvidable Sonrisas y lágrimas, es quien pone voz a Lady Whistledown en la versión original de la serie. Andrews desempeña una importante faceta que, como no podía ser de otra manera, ya es un símbolo de entidad de 'Los Bridgerton'.

2. Hay dos insectos muy presentes

En la primera temporada hay dos insectos que tienen mucho peso en 'Los Bridgerton' y cada uno esconde un potente significado: las mariposas y las abejas. ¿Te has dado cuenta de ello?

Las mariposas hacen referencia a la familia Featherington y están presentes tanto en los vestidos de Penélope, como en las escaleras de su casa, símbolo del paulatino crecimiento social.

Las abejas, en cambio, hacen referencia a la familia Bridgerton, muy presentes en decorados y vestuario. El significado que tienen es el poder del que goza la familia.

3. La reina Carlota no existe en las novelas

La reina Charlotte, interpretada por la célebre actriz Golda Rosheuvel, no aparece en las novelas de Julia Quinn. Por tanto, la decisión de su incorporación en la pantalla fue gracias a los productores y guionistas de la serie. El equipo decidió que era buena idea contar con la presencia de una monarca, basado en un personaje histórico real, Carlota de Mecklemburgo-Strelitz.

La reina Carlota Netflix

4. La finca de la princesa Diana, inspiración para la casa Bridgerton

Tal y como confirmó Chris Van Dusen en sus propias redes sociales, "el interior de Bridgerton House se inspiró en mi visita a Althorp cuando estaba desarrollando la serie. Elegancia. Opulencia. Y esa #escalera".

La icónica finca donde la princesa Lady-Di pasó sus años de adolescencia.

'Los Bridgerton'

5. Cada familia luce en su vestuario colores concretos

El vestuario de la serie esconde cierto significado con los colores, pues las distintas familias lucen trajes y diseños que siguen una gama cromática determinada.

En el caso de los Bridgerton, suelen llevar colores claros, neutros o pastel, haciendo alusión a una clase social más alta, transmitiendo elegancia y fortuna. A la familia Featherington, por el contrario, usan un vestuario de tonos más destacables y llamativos.

Además, el equipo de vestuario está formado por un más de 200 personas que dedican muchas horas diarias a la elaboración de cada look. Es más, contando los complementos de los actores y actrices, se crearon un total de 7.500 piezas para 5.000 conjuntos diferentes.

6. Personajes con guiños feministas

Un elemento destacable para ser una serie ambientada en el siglo XIX es el guiño a ciertos enfoques feministas. Pero, ¿de quién fue esta idea? Como no podía ser de otra manera, la líder fue la autora de la novela, cuya intención era dotar a la serie histórica con un toque moderno.

7. La verdadera Reina Carlota era muy social

No es casualidad que una de las características más representativas de la reina Charlotte sea alguien que siempre está alerta y al corriente de todo. "Sin duda formaba parte de la escena social de la época de la Regencia, así que tenerla con nosotros era importante también desde una perspectiva histórica", dijo Chris Van Dusen a ET Online.

8. El diseño de interiores y su vínculo con Lady-Di



Además de que la finca de la princesa Diana fue fuente de inspiración para la casa Bridgerton.

Otro punto que pocos conocen es que los interiores de la casa de la familia ‘Bridgerton’ están inspirados en Althorp, hogar donde creció la princesa Diana. Los acabados y todos los detalles tienen una referencia justificada ya que nada está representado sin un fundamento.

9. No todo es históricamente real

Según afirmó el productor y guionista Christ Van Dusen en una entrevista a The Daily Express: "Honramos la historia, por supuesto, pero no estamos obligados a ella. Aunque estemos ambientados en el siglo XIX, queríamos que las cosas se sintieran cercanas. Queríamos que el público se viera reflejado en estos personajes". Por ello, si eres un cinéfilo y no pierdes detalle de los 'Bridgerton', notarás algunas discordancias históricas.

10. El pelo de la reina Charlotte se inspiró en Beyoncé

La reina monarca Carlota adoptó algunos estilismos de la reina de la música Beyoncé. "Cuando investigué a la Reina Charlotte y descubrí que era de ascendencia africana, me dio mucho más margen para crear sus hermosos looks", dijo Marc Pilcher a Vogue.

Como el estilista de la serie afirmó a Essence: "Estuve seleccionando algunas imágenes y entonces vi a Beyoncé Knowles en Austin Powers Goldmember y fue cuando pensé: 'Eso es lo que quiero'. Quería el afro más grande que alguien hubiera visto jamás".