‘Black Mirror’ tendrá sexta temporada en Netflix

Da igual la irregularidad de las temporadas, o el desnivel que pueda haber entre sus episodios: Black Mirror es una serie terriblemente icónica. Lo era cuando se emitía en Channel 4, y consolidó su vínculo con el público según Netflix se hacía con los derechos y producía tres temporadas más junto a Charlie Brooker y Annabel Jones. Poco después de lanzar una temporada de únicamente tres episodios, así como una pieza especial interactiva que dio mucho que hablar (Black Mirror: Bandersnatch) la serie quedó parada, sin embargo, y en torno a 2020 Brooker dijo que no se veía con fuerzas de escribir más historias teniendo en cuenta la pandemia y la posibilidad de que la realidad superara a cualquier ficción.

“En este momento no sé cómo podrían sentar las historias sobre sociedades que se desmoronan, así que no estoy trabajando en una de ellas. Me apetece retomar mis habilidades cómicas, así que he estado escribiendo guiones destinados a hacerme reír”, dijo Brooker, pasando a desarrollar para Netflix dos especiales de fin de año sobre lo ocurrido en los meses anteriores: A la mierda 2020 y A la mierda 2021. Pero el guionista ya ha recuperado las fuerzas para afrontar nuevas entregas de Black Mirror, y así es como The Hollywood Reporter recoge hoy que la plataforma de streaming la ha renovado por una sexta temporada. No ha aclarado cuándo se estrenaría, ni cuántos episodios la integrarían.

Podemos esperar, no obstante, que algo más de tres, y que conserven la ambición y el presupuesto de las temporadas previas, que concebían cada episodio de la serie antológica como una película independiente. Resulta inevitable vincular la resurrección de Black Mirror (una de las series más aclamadas y seguidas de Netflix) con la pérdida de suscriptores que ha experimentado la plataforma en los últimos meses, y que ha conducido a que se ensayen medidas para fortalecer la conexión del público. Volver a Black Mirror, parece, pues, una buena forma de hacerlo, aunque también hay que tener en cuenta las dificultades a nivel de producción que acarreaba hasta ahora plantear una nueva temporada.

Y es que en 2020, un año después de la última temporada hasta la fecha, tanto Brooker como Jones abandonaron Endemol Shine, que había producido la serie hasta la fecha. Los derechos se quedaron con ella mientras Brooker y Jones fundaban Broke and Bones, pero Netflix ha conseguido recuperarlos y devolvérselos a sus creadores. De modo que hay vía libre para que Black Mirror vuelva a inquietarnos con sus distopías y sus reflexiones sobre nuestra relación con la tecnología, en una nueva temporada que pronto comenzará su desarrollo.

