‘Avatar: The Last Airbender’: Netflix desvela el reparto y los primeros detalles de la serie de acción real

El prestigio alcanzado por Avatar: La leyenda de Aang durante su emisión en Nickelodeon entre 2005 y 2008 fue tal que Hollywood no tardó mucho en querer adaptar esta serie animada. El resultado es sobradamente conocido: Paramount le encargó dos años después a M. Night Shyamalan que se hiciera cargo de la película en acción real, y el resultado fue un título que odian incluso los fans más irredentos del cineasta. La acogida de Airbender, el último guerrero fue tan funesta que congeló nuevas tentativas de adaptar la serie, pero hace pocos años Netflix quiso lanzarse a la aventura, contando con los creadores originales como garantía.

No obstante, Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko acabaron abandonando la producción atribuyéndolo a las temidas diferencias creativas. “Ha sido la decisión profesional más dura que he tomado, pero era necesario para mi felicidad e integridad creativa”, escribió DiMartino en su blog, y desde entonces el proyecto no las tenía todas consigo para hacerse realidad. Sin embargo, Netflix ha seguido adelante con esta serie en acción real, y acaba de anunciar los nombres del reparto principal de Avatar: The Last Airbender, así como los de parte de su equipo.

La serie estará desarrollada por Albert Kim, mientras que la dirección de los episodios correrá a cargo de Jabar Rasiani, Michael Goi y Roseanne Liang (responsable de ese divertidísimo film que es Pasajero oculto). En lo referente al elenco, tenemos a Gordon Cormier (visto en la última adaptación de Apocalipsis) como Aang, descrito por la plataforma como “un niño valiente y divertido de doce años que resulta ser el Avatar, maestro de los cuatro elementos y guardián de la paz en el mundo. Aang se esfuerza por lidiar con la carga de sus deberes mientras se aferra a su naturaleza audaz y traviesa”.

Reparto de 'Avatar: The Last Airbender' Netflix

El reparto de protagonistas se completa con Kiaweinto como Katara, amiga y principal aliada de Aang, y con Ian Ousley (Por trece razones) como su hermano Sokka. Por último, Dallas Liu (a quien este 3 de septiembre veremos en Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos) interpretará al maestro del fuego Zuko, uno de los personajes más complejos de la historia que en la criticada adaptación de Shyamalan apareció interpretado por Dev Patel. Netflix no ha dado ninguna fecha de estreno para Avatar: The Last Airbender.

