Así perdió más de 35 kilos David Harbour para la cuarta temporada de 'Stranger Things'

Esta noticia contiene spoilers de la 4T de Stranger Things

"He robado tu look, niña", decía Hopper a Eleven en su reencuentro del final de la cuarta temporada de Stranger Things, donde sorprendía a la joven con su perdida de peso y su corte de pelo al cero. Una nueva imagen que conllevó un gran esfuerzo por parte del actor y que se produjo con anterioridad a Viuda Negra, pero que no volvería a repetir en un futuro.

"Perdí alrededor de 80 libras [unos 36 kilos], pesaba 270 libras [122 kilos] y en la cuarta temporada bajé a 190 [86 kilos]", ha confesado Hopper para British GQ. Un hecho relevante para mostrar la transformación de Hopper en la prisión soviética, que hacía merma en su propio personaje. "No creo que hiciera esto de nuevo. "Tengo una película de Papá Noel [Violent Night] que se estrenará para Universal en diciembre y ya recuperé todo el peso".

¿Cómo perdió 36 kilos?

"Tan solo se trata de no comer", señalaba en 2021 Harbour a Page Six, quien cuestionaba este cambio de imagen tan rápido. "Es increíble. Intentas hacer cosas diferentes, las proteínas y esto y luego lo otro, y después solo paras de comer y pierdes peso". Sin embargo, también confesaba que no fue muy bueno para él "mentalmente y nutricionalmente", y le ocasionaba problemas hasta en algunas secuencias.

“Al final de la temporada 3, le dije a los hermanos Duffer que deberíamos filmar los flashbacks posteriores a ‘la muerte’ porque iba a perder peso y habría problemas de continuidad”, señalaba el actor en su propia cuenta de Instagram estas semanas. "Pero ellos no lo habían escrito todavía. Afortunadamente, contamos con el milagroso Barry Gower.... Odio las prótesis, pero Barry y el equipo hicieron que fuera lo menos doloroso posible. Los resultados hablan por si mismos".

