‘Así nos ven’: Una jueza demanda a Netflix y Ava DuVernay por difamación

En 2019 Así nos ven se erigió como una de las series más aclamadas de Netflix, teniendo presencia en múltiples galas de premios y recibiendo elogios prácticamente unánimes. Siendo su directora Ava DuVernay la principal receptora de dichos elogios, en su momento no hubo demasiado interés por reflexionar sobre las posibles licencias dramáticas que se había tomado su miniserie, pese a lo delicado de la historia real. Así nos ven repasaba el caso de los llamados Cinco de Central Park, que tuvo como protagonistas a cinco hombres negros condenados injustamente por agresión sexual en 1989. A través de sus experiencias la serie de DuVernay exploraba el racismo institucional, pero ahora podría haber puesto en graves aprietos a Netflix.

Según recoge The Hollywood Reporter, la fiscal Linda Fairstein ha interpuesto con éxito una demanda por difamación contra Netflix y Ava DuVernay desde un jurado de Nueva York. Durante el célebre caso, Fairstein ejercía de jefa de unidad de delitos sexuales en el distrito de Manhattan, no procesando personalmente a los acusados pero sí siendo una de las figuras principales del caso, que acabó siendo desestimado posteriormente gracias a las pruebas de ADN y a la confesión de otro hombre. En Así nos ven Fairstein apareció interpretada por Felicity Huffman, y los actos en los que tomaba partido acabaron provocando una gran avalancha de odio contra la persona real.

Así surgió el hashtag #CancelLindaFairstein, y la presión de las redes sociales motivó que Fairstein perdiera el contrato para un próximo libro, así como que tuviera que presentar su dimisión como miembro del Consejo de Administración de la universidad Vassar College y de tres organizaciones sin ánimo de lucro. Desde entonces Fairstein ha intentado emprender acciones legales contra Netflix, y finalmente un juez ha dado por válidas estas alegaciones. Lo ha hecho tras un cuidadoso estudio de la serie y de cómo aquí es presentada la fiscal.

Según este hay aspectos de Así nos ven no recurribles, en los que Fairsten se muestra practicando “actividades rutinarias y prosaicas que carecen de un significado difamatorio plausible”. La representación que practica la serie solo apuntaría a “transmitir las opiniones subjetivas de los acusados y no podrían ser entendidas por el espectador medio como un recuento literal de sus palabras y acciones”, pero no sucede lo mismo en cinco escenas concretas que han logrado que la demanda prospere, por considerarse que sí suponen objetos de libelo.

Son “escenas que muestran a Fairstein orquestando actos de mala conducta como retención de pruebas, la existencia de cintas que muestran que coaccionó las confesiones de los Cinco, una instrucción de no usar ‘guantes de seda’ al interrogar a los sospechosos, y el liderazgo de una redada discriminatoria de hombres jóvenes en Harlem”, según se puede leer en el documento de la denuncia. El aspecto más delicado para Netflix y DuVernay, no obstante, se halla en el cuarto episodio de Así nos ven: en este, un colega le dice que Fairstein había “querido cubrirse porque sabía que coaccionó a esos chicos para que dijeran que lo hicieron”.

Es decir, que Fairstein habría manipulado a los acusados para obtener su confesión: una afirmación muy grave a la que tratan de quitar hierro desde Netflix argumentando que “era una expresión hiperbólica”. El juez, no obstante, cree que cualquier espectador podría discernir que es un juicio condenatorio, y ha sido el detalle que hacía falta para impulsar la demanda. De seguir adelante esta iniciativa, es probable que Fairstein tenga que revisar para el jurado su comportamiento durante el proceso de 1989, de modo que el juicio de los Cinco de Central Park vuelva a estar de rabiosa actualidad.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.